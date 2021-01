1 Su Instagram la tata di Tommaso Zorzi confessa di non provare grande simpatia nei confronti di Giulia Salemi

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, a differenza di altri vipponi, si conoscono già nella vita reale, e si sono ritrovati nella Casa del GF Vip quando la giovane piacentina ha fatto il suo ingresso a programma in corso. Tra loro in passato ci sono state incomprensioni e liti, che comunque stanno cercando di risolvere con la convivenza forzata nel reality di Canale 5. Non mancano però screzi tra i due, sebbene poi tutto si ripristini con un confronto e conseguente abbraccio.

Nonostante i numerosi alti e bassi nel loro rapporto, alcuni fan di Tommaso Zorzi non si dicono affatto entusiasti di Giulia Salemi e non provano grande simpatia nei suoi confronti. A dirsi d’accordo con questo punto di vista è anche la tata dell’influencer, che ha detto la sua pubblicamente.

Sbirciando su Instagram, alcuni utenti hanno trovato il commento di una grande ammiratrice di Tommaso Zorzi, che si è così esposta a tal proposito:“Io non sopporto Giulia. Secondo me più che tenere a Tommaso, tiene al consenso dei fan di Tommaso. Se avesse tenuto a lui si sarebbe comportata diversamente fuori. Non lo fregava con l’uscita del libro. Se è amore non ti importa del giudizio altrui, neanche quello di un tuo amico. Ti importa solo del tuo amore”, ha detto senza mezzi termini la fan di Tommaso.

A rispondere a questo pensiero ci ha pensato Cecilia, la tata di Tommaso Zorzi, che ha confessato cosa pensa di Giulia Salemi: “Amore quanto ti amo. Poi chiedete a me ‘come mai non ti piace Giulia?” ha risposto quasi in imbarazzo la governante dell’influencer meneghino.

Una fetta di fandom di Tommaso Zorzi si dice d’accordo con Cecilia, la sua tata. Alcuni infatti vedono in Giulia Salemi un comportamento ambiguo nei confronti dell’influencer, sebbene la gieffina abbia cercato in tutti i modi di mostrargli grande affetto e vicinanza, mettendo da parte anche le incomprensioni passate.

Intanto nelle scorse ore proprio Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sono stati protagonisti di un battibecco…