A cuore aperto Tony Effe si è raccontato ai microfoni de Le Iene nello speciale dedicato al Festival di Sanremo. Qui ha parlato della sua nuova vita da padre accanto a Giulia De Lellis. E sul matrimonio con l’influencer ha confidato: “Lei vorrebbe sposarsi, io no” e spiegando le ragioni.

Tony Effe: perché è contrario al matrimonio

Durante lo speciale de Le Iene dedicato al Festival di Sanremo, c’è stato spazio anche per Tony Effe, protagonista della passata edizione della kermesse canora. Il cantante ai microfoni di Nicolò De Devitiis ha parlato del rapporto con sua figlia e la relazione con Giulia De Lellis, svelando perché è contrario al matrimonio.

L’inviato ha chiesto all’artista se le nozze sono o meno nei suoi progetti: “Lei vorrebbe tanto sposarsi, io non vorrei perché non mi piace stare al centro dell’attenzione, non mi piace fare le feste, mi mette l’ansia”.

A quanto però sarà un argomento che probabilmente farà discutere, secondo il pensiero di Tony Effe: “È un dibattito che andrà avanti per molto tempo”. Riuscirà Giulia De Lellis a convincerlo?

Il rapporto tra il rapper e la figlia Priscilla

Non solo il matrimonio. Tony Effe nel corso della chiacchierata ha parlato anche del rapporto con sua figlia Priscilla e ha dichiarato: “State con i vostri bambini, soprattutto quando sono piccoli perché lo saranno una sola volta nella vita. Se ti perdi quel momento è finita”, ha esordito.

E ancora nel corso della chiacchierata ha fatto sapere alle telecamere de Le Iene: “Io sto tutti i giorni con mia figlia, tutti. In questo momento sono molto concentrato sulla famiglia”.

Gran parte del merito Tony Effe l’ha dato alla sua compagna Giulia De Lellis, che ha descritto con queste parole:

“Lei è una ragazza con la testa sulle spalle: è super brava e mi ha migliorato tanto su tutto, soprattutto sul rapportarsi con la gente e come gestire i sentimenti e le emozioni”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.