A Le Iene Tony Effe ha rivelato di flirtare con una donna molto famosa. Peccato però che il volto noto a cui fa riferimento… è sposata! Nel programma di Italia 1 ha spiegato: “Mi scrive di vederci”.

Tony Effe e il flirt con la donna famosa sposata

Tony Effe è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Se di recente si è parlato per l’appunto del presunto flirt con Chiara Ferragni, si sono fatte sempre più insistenti anche le voci sul suo rapporto con Giulia De Lellis. Specie poi dopo che i due si sono visti al matrimonio di Cecilia Rodriguez e hanno attirato l’attenzione con la loro presenza.

Così come Fedez sul canale Twitch del Rosso, ieri su Italia 1 è andata in onda la replica de Le Iene in cui Tony Effe si è a lungo raccontato ai microfoni di Nicolò De Devitiis. Sono emerse tante curiosità sul cantante, tra cui il fatto che canta Tiziano Ferro quando non è in scena oppure il rapporto complesso con il padre e si è parlato anche di relazioni.

Tony Effe ha ammesso di non riuscire a dormire con una ragazza che non sia la sua fidanzata e ha svelato che flirta con una donna molto conosciuta e sposata! In nottata, mentre chiacchierava con l’inviato de Le Iene, proprio quest’ultimo gli ha chiesto di mostrargli i messaggi in Direct su Instagram. E a quanto pare si scrive con molti personaggi noti. E tra questi è spuntata anche una donna sposata, appunto.

Su di lei Tony Effe ha esordito dichiarando: “Questa chi è che non la conosce! Cosa mi scrive? Ma niente di che. Che fai? Dove stai? Vediamoci”. Nicolò De Devitiis ha fatto notare che tra i messaggi sarebbe spuntato anche un “…Mi ti farei!”. A quel punto il rapper ha detto di voler rispondere.

Tra i numerosi messaggi ne è spuntato un altro volto noto. Il reporter del programma di Italia 1 gli ha fatto notare che si tratta di una donna famosissima e impegnata. Ma Tony Effe non sembra esserne preoccupato: “Sì va beh, ma dove c***o vivi, nel paese dei balocchi? E quindi?”.

Ci sarebbe un’altra ancora donna, di cui De Devitiis avrebbe il numero di telefono. Ma il rapper pare abbia un altro metodo: “No con il numero è brutto. La devo beccare fratè, la devo guardare, ci devo parlare negli occhi..”. Non sappiamo chi sia la donna o le donne con le quali lo scorso dicembre Tony Effe si è ritrovato a flirtare, ma a quanto pare non sarebbe l’unica!