Come promesso, a Uomini e Donne Gianni Sperti e il cavaliere Giuseppe si sono scontrati in una seconda sfida di ballo, che ha coinvolto anche Alessia di Amici 24.

Nuova sfida di ballo a Uomini e Donne, coinvolta anche Alessia di Amici 24

La sfida di ballo tra Giuseppe e Gianni a Uomini e Donne continua a far divertire il pubblico. Dopo il primo confronto a colpi di rock and roll, i due si sono affrontati nuovamente nella puntata odierna, mantenendo la promessa fatta in quella prima.

Questa volta, Maria De Filippi ha deciso di alzare il livello della competizione, facendo allestire a centro studio due cubi su cui gli sfidanti si sono esibiti contemporaneamente su musica dance.

LEGGI ANCHE: Tony Effe posta un selfie di Beppe Vessicchio e Brunori Sas

Prima di iniziare, Giuseppe non ha perso occasione per provocare Gianni, dicendo che grazie a lui l’opinionista si era finalmente risvegliato. Poi la musica è partita e i due si sono lanciati nella sfida.

cosa abbiamo appena visto #uominiedonne pic.twitter.com/ydRlPJ0xNq — OPI | MADRE Y ABUELA GAGA era (@opiquellovero) March 12, 2025

A decretare il vincitore è stata Tina Cipollari, che ha assegnato il punto a Gianni, spiegando che Giuseppe aveva ripetuto sempre lo stesso passo. Non contenta, Tina ha rincarato la dose con un commento tagliente verso il cavaliere:

“È evidente che non sai ballare. Chi ti ha detto che hai questa cosa del ballo? Non ce l’hai proprio.”

Ma la gara non è finita lì. Subito dopo, si è passati a una prova di bachata e, per rendere tutto più interessante, Maria De Filippi ha coinvolto Alessia, allieva di latino-americano di Amici 24.

La ballerina ha danzato sia con Gianni che con Giuseppe, mettendo alla prova il loro talento nel ballo di coppia. Anche in questo caso, Tina ha giudicato la performance e ha assegnato nuovamente la vittoria a Gianni, dichiarando a Giuseppe: “Ho fatto fatica a guardarti”.

Dai mondiali alla balera 😭. Poliedrica 🤣. pic.twitter.com/5hvxWQ34lg — ⭐Just Leila⭐~🧭 (@Leila_KJ) March 12, 2025

Nonostante la doppia sconfitta, Giuseppe si è detto comunque soddisfatto di aver avuto l’opportunità di esibirsi con una professionista. Nel frattempo, Gianni ha scherzato chiedendo la maglia del serale di Amici. Infine, il cavaliere ha decido di rilanciare, chiedendo una rivincita. La sfida tra i due, a quanto pare, non è ancora finita!