A distanza di mesi dalla rottura, Tony Renda dimentica Jenny Guardiano con un gesto che fa discutere. Ecco cosa è accaduto e le parole dell’ex volto di Temptation Island.

Il gesto di Tony Renda

Sono ormai passati mesi da quando Tony Renda e Jenny Guardiano hanno messo un punto alla loro relazione. Dopo la partecipazione a Temptation Island, la coppia aveva deciso di darsi un’altra chance. Tuttavia poco prima di Natale i due hanno annunciato la rottura definitiva e a quel punto hanno iniziato a scontrarsi, lanciandosi accuse reciproche. Nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Tony ha infatti dimenticato Jenny e un suo gesto ha fatto discutere i social.

Tutto è iniziato quando Renda ha postato un video su suoi profili, in cui lo vediamo con in mano una piccola pietra con su scritto “Tony + Jenny”. Il deejay ha così raccontato che era stata proprio la sua ex compagna a regalargli il sassolino e che lo aveva nascosto nel beauty che utilizzava quando viaggiava per lavoro. Tony ha poi affermato: “Quando le chiesi perché l’avesse messa lì, mi rispose con un sorriso! ‘Per dimostrarti il mio amore’. All’epoca mi sembrò un gesto tenero, quasi infantile. Ma oggi, col senno di poi, ha un peso diverso”.

Ma non è finita qui. Poco dopo vediamo Tony Renda gettare in mare la pietra. In merito a questo forte gesto, che fa capire che ha dimenticato per sempre Jenny Guardiano, l’ex volto di Temptation Island dichiara: “Dopo tutto quello che è successo, tutto ciò che ho scoperto e vissuto, ho iniziato a vedere quella pietra come un piccolo amuleto stanco, carico di ricordi e bugie, di promesse non mantenute. Così l’ho portata con me per l’ultima volta e l’ho lasciata cadere in mare, in un punto dove nessuno potrà mai trovarla. Con lei, ho lasciato andare anche un pezzo di me. A volte l’amore va lasciato affondare, per riuscire a risalire”.

A oggi dunque pare che l’amore tra Tony e Jenny sia definitivamente giunto al capolinea. La Guardiano intanto non ha ancora commentato il gesto del suo ex compagno e non è chiaro se nelle prossime ore vorrà dire la sua.