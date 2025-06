Come si svolge Torino is fantastic, il concerto in onda su Canale 5 domenica 29 giugno 2025

Non solo Battiti Live tra le serate musicali di Mediaset. Su Canale 5 arriva Torino is fantastic. Un evento musicale con tanti ospiti. Ecco chi sono i cantanti e la scaletta delle canzoni portate sul palco dai vari artisti.

Quando va in onda Torino is fantastic su Canale 5

Per questa calda estate Canale 5 ha pensato a un evento davvero speciale: Torino is fantastic! Ma quando va in onda sulle reti Mediaset? La messa in onda è prevista per domenica 29 giugno 2025.

Chi conduce il programma musicale

Sappiamo anche chi conduce Torino is fantastic?

L’evento musicale, realizzato in occasione della Festa di San Giovanni in Piazza Vittorio, ha visto sul palco il duo inedito formato da Gerry Scotti e Noemi (che si esibirà insieme agli altri artisti).

Ospiti e cantanti: scaletta canzoni Torino is fantastic

Qual è la scaletta dei cantanti ospiti di Torino is fantastic e con quali canzoni si esibiranno sul palco?

Ad aprire la scaletta, come ripreso da TV Sorrisi e Canzoni troviamo Mahmood, che porta due brani: l’intenso “Personale” e la hit già iconica “Tuta Gold”. Seguirà una lunga ed emozionante esibizione di Alessandra Amoroso, con “Cose stupide”, “Serenata”, la grintosa “Comunque andare” e l’intramontabile “Vivere a colori”.

Dalla location del Lingotto arriva Shaggy, leggenda della dancehall, con la sua celeberrima “Boombastic”. Tananai propone un tris d’eccezione: l’energica “Booster”, l’omaggio milanese “Bella Madonnina” e l’emozionante “Tango”, portata anche a Sanremo.

Non mancherà la grande rockstar Gianna Nannini, con le canzoni “Panorama”, “America” e l’inno generazionale “Sei nell’anima”. Annalisa, tra le regine del pop italiano, canterà “Sinceramente”, “Mon Amour” e “Maschio”, sua ultima hit.

Da segnalare l’incontro tra Shaggy e Noemi con il duetto “Angel”, mentre Shaggy tornerà anche da solo con “Fly High”. Il trio di tenori Il Volo emozionerà il pubblico con “Capolavoro”, “Grande amore” e “Nessun dorma”.

Momento amarcord e intensità con Antonello Venditti, che propone “Che fantastica storia è la vita”, “Unica” e “Dì una parola”. Noemi avrà anche un momento da solista con “Se t’innamori muori”.

Infine, spazio ai giovani talenti di Amici: il ballerino finalista Francesco Fasano, Antonia Nocca con “Relax”, il vincitore della categoria danza Daniele Doria, Alessia Pecchia finalista tra i ballerini, e il cantante TrigNO con “D’amore non si muore” e “Maledetta Milano”.

Questi quindi tutti gli ospiti della serata!

Dove va in onda Torino is fantastic in TV e streaming

Come già spoilerato Torino is fantastic è previsto in onda su Canale 5 domenica 29 giugno 2025. Ma non solo, perché sono presenti anche altri modi.

Si può utilizzare il sito di Mediaset Infinity e l’app per poter vedere e rivedere la serata, le esibizioni singole dei cantanti e tutte le emozioni del concerto.