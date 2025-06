Nella classifica fimi per la Top100 degli album, TrigNO è l’unico ex allievo di Amici 24 presente. I dettagli

TrigNO è l’unico allievo di Amici 24 che è rimasto anche questa settimana all’interno della Top100 della FIMI in relazione agli album. Ecco la sua posizione in classifica.

TrigNO in Top100

Amici 24 è finito da qualche mese con la vittoria di Daniele Doria, anche per il circuito ballo, e TrigNO per il circuito del canto. Parlando di quest’ultima categoria vogliamo citare il fatto che tutti i cantanti hanno riscosso grande successo tra il pubblico e i loro instore in giro per l’Italia hanno fatto il pienone a ogni tappa.

Nel corso delle settimane hanno rilasciato il loro primo EP e per la maggior parte si sono posizionati all’interno della Top100 degli album stilata dalla FIMI. Paino piano, però, sono usciti dalla classifica e settimana scorsa gli unici a rimanere ancora saldamente al loro posto erano Luk3 (#60) e TrigNO (#92).

Oggi vi vogliamo parlare della Top100 dal 20 al 26 giugno 2025 e di chi ancora è ancora in classifica. Solo uno degli ex allievi di Amici 24 è presente ed è salito ancora rispetto a sette giorni fa! Stiamo parlando di Pietro, vero nome di TrigNO, al posto 62 con il suo “A un passo da me“. Questa è la sua quinta settimana di seguito ed è tra “Taxi Driver” di Rkomi e “Futuri Possibili” di Franco126.

Un traguardo da non sottovalutare e che farà sicuramente felice il giovane artista così come tutti i suoi fan. Vedremo come se la caverà andando avanti con il tempo, salirà ancora oppure scenderà? Tutto dipenderà dai fan del cantante e noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più sulla questione.