Prime indiscrezioni sulla nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2023: Alvin avrà un nuovo ruolo e l'inviato sarà un ex naufrago

Isola 2023: nuovo inviato al posto di Alvin?

Non solo i primi rumor sui Big di Sanremo 2023. Sul settimanale Chi si parla anche della prossima edizione e L’Isola dei Famosi 2023. Sebbene si pensasse che Mediaset non avrebbe più trasmesso il reality, in primavera tornerà sul piccolo schermo. E con tante novità a quanto pare!

Se il ruolo di conduzione sarà ancora nelle mani di Ilary Blasi, recentemente al centro del gossip per la rottura dal marito Francesco Totti, cambierà tutto il resto. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini rivedremo ancora Vladimir Luxuria come opinionista, ma un nuovo partner ad affiancarla, dopo l’addio di Nicola Savino, passato su TV 8. Leggiamo quanto è emerso fino a questo momento:

“La nuova Isola dei Famosi. Nella nuova edizione dell’Isola dei famosi molte rivoluzioni: alla guida sempre Ilary Blasi, Luxuria confermata come opinionista, Nicola Savino, passato a TV 8, potrebbe lasciare il posto ad Alvin”.

Si legge su Chi Magazine, come raccolto da Pipol Gossip. Dunque se così fosse chi prenderà il posto di Alvin a L’Isola dei Famosi 2023? Stando alle prime ipotesi sembrerebbe che gli autori abbiano pensato seriamente a due ex concorrenti dell’ultima edizione del programma, ovvero uno tra Nicolas Vaporidis e l’amico Edoardo Tavassi. I due, tra i naufraghi più amati sarebbero in lizza. Ma ecco il trafiletto e chi potrebbe avere la meglio tra loro:

“Mentre per il ruolo di inviato è lotta tra Nicolas Vaporidis, vincitore dell’ultima edizione, ed Edoardo Tavassi, semifinalista. Al momento quest’ultimo è in vantaggio”.

Al momento si tratta chiaramente di ipotesi e rumor lanciati dal magazine. Se così fosse L’Isola 2023, ancor prima di cominciare, è già pronta a riservarci grandi colpi di scena! Attendiamo news ufficiali da parte del reality per capire se queste indiscrezioni si concretizzeranno. Continuate a seguirci per altre notizie!

Novella 2000 © riproduzione riservata.