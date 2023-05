NEWS

Andrea Sanna | 24 Maggio 2023

Francesco Totti

Il gossip su Francesco Totti

Si torna a parlare della vita privata di Francesco Totti. Dopo aver messo fine al lungo matrimonio con Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma si è avvicinato a Noemi Bocchi. Oggi fanno coppia fissa e sembrano davvero inseparabili e più affiatati che mai. In varie uscite pubbliche Francesco e Noemi si sono mostrati insieme e non sembrano essere più preoccupati dei paparazzi come accadeva inizialmente.

Ora che Francesco Totti ha ritrovato la sua felicità accanto a Noemi Bocchi, giunge però un nuovo pettegolezzo. A riferirlo è Pipol Gossip. Secondo la pagina Instagram l’ex calciatore prima di chiudere la storia con Ilary Blasi e stare insieme alla sua attuale compagna, avrebbe scambiato dei messaggi con un’altra ragazza.

Stando a quanto trapelato si tratterebbe di una naufraga di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Il portale però fa una precisazione: la persona che avrebbe avuto questo scambio di SMS con Francesco Totti non è Helena Prestes, ma si tratterebbe un’altra concorrente, di cui però non viene rivelato il nome e nemmeno qualche indizio.

Ecco quanto emerso a riguardo: “Prima che Francesco Totti decidesse di chiudere la storia con la sua ex moglie Ilary Blasi per ripartire con Noemi Brocchi; sembrerebbe che l’ex calciatore avesse scambiato più di un messaggio con una bellissima naufraga di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Chi sarà? (No, non è Helena)”.

Questo l’indovinello lanciato dalla pagina Instagram, che ha incuriosito molti fan della trasmissione di Canale 5. Non è chiaro a chi si faccia riferimento e sarebbe prematuro fare i nomi. Si tratta di uno dei tanti pettegolezzi su Francesco Totti, come tanti emersi in questi mesi da quando la sua storia con Ilary Blasi è giunta al capolinea.

Vedremo se Francesco Totti deciderà di intervenire per dire la sua o lascerà correre le indiscrezioni sul suo conto.