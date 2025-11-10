Venerdì 14 novembre su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Tradimento: vi riportiamo qui a seguire le anticipazioni e la trama dell’episodio.

Anticipazioni Tradimento 14 novembre 2025

Le nuove anticipazioni di Tradimento rivelano puntate ricche di colpi di scena e forti emozioni. Al centro della trama troviamo Kahraman, sconvolto da una scoperta che cambia per sempre la sua vita. L’uomo mostra a Mualla un test del DNA: il documento conferma che il suo vero padre biologico è Sezai.

Mualla, incredula, sospetta subito un inganno, ma Kahraman è deciso. Non sentendosi più parte dei Dicleli, sceglie di rinunciare a tutto: il lavoro, le ricchezze e la sua posizione sociale. L’uomo decide di ricominciare da zero e, salutata la zia, abbandona la casa insieme a Oylum e Can. Un addio che lascia Mualla distrutta, incapace di accettare la partenza del nipote.

Nella trama di Tradimento, Mualla continua a soffrire per la decisione di Kahraman. Confida il suo dolore a Celal, poi prende una decisione inaspettata: si reca da Guzide per chiedere al nipote e a Oylum di tornare a vivere con lei. Dopo un momento di esitazione, i ragazzi accettano l’invito.

Intanto, Oylum non smette di tormentarsi con i dubbi sulle proprie origini. Chi sono davvero i suoi genitori? E cosa è accaduto il giorno della sua nascita? Per trovare risposte, la giovane chiede aiuto proprio a Celal.

Andando avanti ancora sappiamo che le anticipazioni di Tradimento svelano anche un confronto intenso tra Kahraman e Sezai. Il ragazzo, pur sapendo la verità, confessa di non riuscire ancora a sentirlo come un vero padre. Nel frattempo, Sezai si presenta in tribunale per l’udienza di divorzio da Guzide, ma davanti al giudice sorprende tutti: dichiara di amarla ancora e di non voler mettere fine al loro matrimonio.

Le tensioni aumentano quando Dundar si presenta a scuola di Oyku. A causa di un malinteso con la maestra e Tarik, riesce a portare via la bambina fingendosi suo fratello. Insieme preparano una cena a sorpresa per Yesim, che però reagisce male, infastidita dall’iniziativa.

Tarik, convinto che sia stato Ozan a prendere Oyku, corre a casa di Guzide ma viene cacciato via. Poi si precipita da Yesim, sospettando Dundar, ma non lo trova: Umit lo ha già avvertito del pericolo e Oyku, per proteggere la verità, inventa una bugia davanti al padre.

Nel frattempo, Kahraman e Oylum accettano l’invito a cena di Guzide. Mualla, nonostante non sia stata invitata, decide di presentarsi comunque portando con sé alcune pietanze. Durante la puntata, la donna coglie l’occasione per chiedere perdono a Guzide e alla sua famiglia per le sofferenze causate in passato… ma saranno scuse davvero sincere?

La cena si trasforma in un momento di confronto, mentre altrove Umit si gode un piccolo trionfo professionale durante la festa di compleanno di Asya, conquistando l’affetto delle invitate.

Quando va in onda

Tradimento quando va in onda in TV? In vista del gran finale, ricordiamo che la serie turca va in onda ancora una volta il venerdì in prima serata su Canale 5, poco dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

Dove vedere Tradimento in TV e in streaming

Chiudiamo infine con il ricordarvi nel dettaglio dove vedere sia in TV che in streaming Tradimento. Sul piccolo schermo è possibile seguirla su Canale 5, ma ci si può collegare anche su Mediaset Infinity.

Grazie alla piattaforma c’è anche modo di poter recuperare gli episodi precedenti.

