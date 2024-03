Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Marzo 2024

In queste settimane stanno venendo diffuse indiscrezioni su presunte effusioni nella notte tra Alessio Falsone e una concorrente del Grande Fratello. Al quadro ora si aggiungerebbe una seconda gieffina gelosa della situazione.

Nuova indiscrezione su Alessio Falsone

Non molti giorni fa un informatore di Deianira Marzano e Amedeo Venza ha rivelato che Alessio Falsone avrebbe in interesse per una concorrente. Ma le notizie non erano finite qui, in quanto era stato svelato che tra loro ci sarebbero state anche delle effusioni sotto le coperte in piena notte.

Come sappiamo, a partire da quest’anno, la diretta non è h24 ma viene interrotta alle due del mattino anche se le telecamere continuano a registrare. Di conseguenza il pubblico non ha idea di tutto ciò che succede da una certa ora in poi. A volte gli avvenimento si possono ricostruire tramite i racconti dei gieffini stessi quando ne parlano al mattino, ma in altre occasioni gli spettatori rimangono all’oscuro.

Proprio quello di Alessio Falsone, infatti, sarebbe al momento un segreto spifferato dalla talpa dei due esperti di gossip. In queste ultime ore sono stati rivelati nuovi dettagli ed è stata introdotta al quadro una seconda gieffina, che sarebbe gelosa del rapporto tra gli altri due:

“Alessio sempre più vicino a una concorrente. Questa notte a telecamere spente pare ci siano state delle confessioni e abbracci teneri, ma anche molta confusione.

Perché lui ha fatto presente che ci tiene anche a un’altra concorrente e quindi non sa che fare. Percepisce anche la gelosia di lei e quindi è convinto ci sia interesse anche da parte di quest’ultima”.

L’indiscrezione su Alessio Falsone

Al momento non è chiaro chi siano queste due gieffine interessate ad Alessio Falsone anche se sul web le ipotesi sono molte. La maggior parte dei commenti puntano ad Anita Olivieri e Perla Vatiero. Tuttavia la prima è già fidanzata, mentre la seconda sembrerebbe volerci riprovare con Mirko anche se ieri sera ha affermato di nutrire dei dubbi.