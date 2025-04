Stasera a contendersi l’eliminazione ad Amici 24 sono TrigNO e Chiara. I due allievi poco fa si sono così esibiti e proprio il cantante, durante la sua performance, si è avvicinato alla ballerina, con la quale ha una relazione, per darle una carezza.

Il dolce gesto di TrigNO ad Amici 24

Puntata intensa quella di stasera! A breve infatti scopriremo chi dovrà lasciare per sempre la scuola di Amici 24 e a contendersi l’eliminazione ci sono due degli allievi più amati di questa edizione: TrigNO e Chiara. Il cantante e la ballerina infatti sono risultati essere gli eliminati provvisori insieme a Nicolò, che tuttavia poco fa si è salvato per primo.

L’allievo di Anna Pettinelli e l’allieva di Alessandra Celentano dunque si stanno contendendo un posto alla prossima puntata del Serale ma senza dubbio stavolta non sarà un’eliminazione semplice. Come è ben noto infatti i due hanno iniziato una relazione e dopo stasera la coppia verrà separata. In attesa del verdetto però poco fa qualcosa ha emozionato tutto il pubblico in studio e da casa. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Proprio TrigNO, mentre stava cantando per convincere i giudici, si è avvicinato a Chiara e le ha così dato una carezza. Il dolce gesto non è naturalmente passato inosservato e ha commosso tutto il pubblico e i fan della coppia.

MI STO STRAPPANDO I CAPELLI#amici24 pic.twitter.com/s75m10Ovy8 — mariarita 🪶 the quiet one (@ORIIVN) April 26, 2025

Ma cosa accadrà dunque e chi tra il cantante e la ballerina dovrà dire addio al talent show a distanza di tre settimane dalla finale? Non resta che attendere per scoprirlo.