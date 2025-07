Nicolò Filippucci e TrigNO si sono riuniti nella giornata di ieri quando il primo si è presentato all’instore del vincitore della sezione di Canto di Amici 24. Ecco il video.

La reunion tra Nicolò Filippucci e TrigNO

Il rapporto di grande amicizia che si è instaurato tra Nicolò Filippucci e TrigNO ad Amici 24 entusiasma ancora oggi tutti i loro fan. Soprattutto durante la fase del Serale hanno dimostrato una perfetta connessione anche sul palco grazie ai duetti che li hanno visti protagonisti.

Di conseguenza ha fatto molto piacere vederli di nuovo insieme nella giornata di ieri nel corso dell’instore di TrigNO. Quest’ultimo si trovava a Perugia e una marea di fan lo hanno accolto tra urla e applausi. A un certo punto, come possiamo vedere dai loro rispettivi profili Instagram, Nicolò è apparso sul palco accanto a lui.!

Il pubblico è andato in visibilio e nelle Stories di Nicolò Filippucci possiamo vedere che TrigNO ha firmato il suo album all’amico. “Al mio fratello piccolo ad Amici. Duemila esibizioni insieme“, la dedica per il giovane collega. Non sono mancati anche momenti divertenti come il Lip Sync sulle note di una canzone che hanno cantato insieme, abbracci e balli davanti ai presenti.

mio dio mi strappo i capelli https://t.co/EyedHsccWY — francesca ⁴⁴ (@iitsfraan) July 5, 2025

Un bellissimo rapporto d’amicizia che siamo sicuri durerà ancora molti anni. I fan di Nicolò Filippucci e TrigNO sperano anche in una collaborazione con una nuova canzone in futuro. Se succederà non possiamo dirlo con certezza ma anche noi teniamo le dita incrociate perché possa capitare. A voi piacerebbe?

Nel frattempo sono aperti i casting per la prossima edizione di Amici, la cui prossima edizione partirà nel mese di settembre.