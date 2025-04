Oggi ad Amici 24 TrigNo, Antonia e Chiamamifaro si sono cimentate nel balletto virale su TikTok del brano Abracadabra di Lady Gaga! Il cantante del team di Anna Pettinelli ha regalato un vero e proprio show, che ha divertito non solo i suoi compagni ma anche i telespettatori da casa.

Il balletto di TrigNo ad Amici 24

Un daytime davvero ricco di momenti divertenti e di riflessione quest’oggi ad Amici 24, di cui TrigNo ne è stato grande protagonista. Uno degli episodi che più hanno attirato l’attenzione del pubblico è senza dubbio quello che ha riguardato le sfide tra i cantanti e i ballerini. Gli allievi infatti si sono dovuti cimentare in una disciplina che certamente non gli appartiene.

Infatti mentre Alessia, Francesco e Francesca hanno provato a cantare, Antonia, Chiamamifaro e TrigNo hanno ballato. E proprio il cantante possiamo dire che è stato un vero e proprio spasso. Non vi sono dubbi su questo. Questo perché il giovane artista e pupillo di Anna Pettinelli sembra avere preso sul serio questa prova. Lui e le sue compagne infatti hanno dovuto imparare nel minor tempo possibile il balletto di TikTok sulle note di Abracadabra di Lady Gaga.

Se le prime due sono state brave e precise, TrigNo ha giocato di più sulla simpatia, ma non ha di certo sfigurato, anzi! Il cantautore è stato divertentissimo e ha scatenato la risate di tutti i suoi compagni, compresa la sua fidanzata Chiara, che non è proprio riuscita a trattenersi nonostante sia un po’ giù di corda ultimamente.

TRIGNO CHE BALLA ABRACADABRA

CHIARA CHE RIDE



IO NON MI SENTO BENE#amici24 pic.twitter.com/v1yW45mH2s — the quiet one (@ORIIVN) April 10, 2025

Insomma TrigNo a modo suo ha intrattenuto con il suo balletto e provato a convincere i suoi compagni di premiare lui in questa sfida. Un momento come detto molto simpatico, che è stato commentato dagli utenti sui social, divertiti dalla performance del cantante che si è messo in gioco.