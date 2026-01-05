Le parole pronunciate da Donald Trump sulla Groenlandia non sono passate inosservate e hanno scatenato la furia della premier danese, Mette Frederiksen: “Basta minacce”, ha dichiarato piuttosto infastidita.

Trump scatena la furia della premier danese

Nelle scorse ore, Donald Trump ha suscitato una forte reazione internazionale con le sue dichiarazioni sulla Groenlandia, a poche ore dalla cattura del Presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Il leader degli Stati Uniti ha rivelato che “hanno bisogno” dell’isola per motivi di sicurezza nazionale. Durante un’intervista con The Atlantic ha ribadito il suo interesse per il territorio danese, considerandolo cruciale per la difesa strategica. Queste parole non sono passate inosservate. Poco dopo averle pronunciate sono diventate di dominio pubblico e hanno suscitato diverse reazioni. Tra cui la furia della premier danese Mette Frederiksen, che ha prontamente risposto all’affermazione di Trump con una presa di posizione molto decisa.

La premier ha chiarito che la Groenlandia è parte della Danimarca e che qualsiasi tentativo di acquisirla da parte di Donald Trump sarebbe “assolutamente assurdo”. Frederiksen ha esortato gli Stati Uniti a “porre fine alle minacce contro un alleato storico” come la Danimarca. Ha poi sottolineato che non c’era alcuna intenzione di trattare la Groenlandia come un territorio da acquistare o cedere:

“Devo chiarire questo punto agli Stati Uniti. È assolutamente assurdo affermare che gli USA dovrebbero prendere il controllo della Groenlandia”, ha fatto sapere Frederiksen dopo le esternazioni di Trump.

La discussione è sfociata dopo un post sui social media di un consigliere della Casa Bianca, che ha pubblicato una mappa della Groenlandia colorata con la bandiera americana. Il tutto accompagnato dalla minacciosa parola “Presto”. Questo gesto, insieme alle parole di Trump, ha alimentato ulteriormente le tensioni, facendo crescere la preoccupazione a livello internazionale e la dura reazione della premier danese.

