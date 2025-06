Grandi ospiti per la prima registrazione della nuova edizione di Tú sí que vales: ecco chi c’era in studio

Poche ore fa si è svolta la prima registrazione della nuova edizione di Tú sí que vales, che andrà in onda su Canale 5 a partire da settembre. Ospiti in studio grandi nomi del mondo dello spettacolo.

Gli ospiti di Tú sí que vales

Tú sí que vales sta ufficialmente per tornare! La nuova edizione del celebre talent show targato Maria De Filippi debutterà infatti su Canale 5 a settembre e quest’anno ci saranno importanti novità. Come ormai sappiamo da giorni, Gerry Scotti ha ufficialmente lasciato la giuria e al suo posto è arrivato un nome d’eccezione: Paolo Bonolis. Il conduttore di Avanti un altro affiancherà dunque la stessa De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, mentre Sabrina Ferilli sarà ancora una volta il volto della giuria popolare. Alla conduzione troveremo invece Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni, che tornano a ricoprire il loro ruolo.

Solo pochissime ore fa a Roma si è svolta la prima registrazione della nuova edizione del programma e, come riporta Superguidatv, in studio non sono mancate ovviamente le emozioni. A presentarsi davanti alla giuria sono stati infatti maghi, giocolieri, mentalisti, cantanti, ballerini, e non solo. Ma non è finita qui.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox dal 20 al 22 giugno 2025: previsioni e segni

Proprio in occasione della prima registrazione di Tú sí que vales sono stati chiamati grandissimi ospiti, tra i volti più amati del mondo dello spettacolo. Parliamo nientemeno che di Emma Marrone, Luca Argentero, Francesco Arca e Tina Cipollari. Proprio la cantante, come riportano le anticipazioni, ha duettato insieme a Maria De Filippi sulle note di Amami, segno che anche per la prossima edizione assisteremo ad una nuova gara di lip sync tra i giudici.

Grandi risate dunque attendono il pubblico di Canale 5 e di certo anche quest’anno il talent show sarà un successo assicurato. Non resta che ricordare l’appuntamento a settembre, con la nuova edizione del programma.