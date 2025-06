Proprio come migliaia di studenti in tutta Italia, anche Luk3 in questi giorni è alle prese con gli esami di Maturità. L’ex allievo di Amici 24 sta per diplomarsi.

Anche Luk3 sta affrontando la Maturità

Periodo intenso questo per Luk3. Il giovane artista, protagonista della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi, dopo la fine del suo percorso all’interno della scuola ha dato il via alla sua carriera e ha così pubblicato il suo primo EP. A seguito dell’uscita del disco, che ha segnato il debutto più alto tra quelli dei cantanti del talent show, l’ex allievo di Lorella Cuccarini ha dato il via al suo tour instore, che in queste settimane lo sta portando in giro in tutta Italia. Poche ore fa come se non bastasse Luca ha anche annunciato le date dei suoi primi concerti, che si terranno in autunno a Roma e a Milano.

In attesa di scoprire cosa accadrà, attualmente per il cantante di Parigi in motorino è anche arrivata un’altra ardua sfida: la Maturità. Proprio come migliaia di studenti in tutta Italia, Luca, da poco 18enne, sta per diplomarsi e in questi giorni sta sostenendo gli esami di stato. Solo poche ore fa il giovane artista ha affrontato la seconda prova e gli resta ormai solamente un ultimo step prima del traguardo finale.

@luk3music__ I BIGLIETTI DEI MIEI PRIMI DUE CONCERTI SONO FUORI ALLE 14:00 ❤️ (trovate tutto su ig) ♬ BIANCA PRADA spoiler Luk3 – martina alongi👸🏼🍭

Luke tuttavia non è l’unico ex allievo di Amici 24 che sta sostenendo la Maturità. Anche Nicolò Filippucci infatti è alle prese con gli esami e subito dopo la prima prova ha rivelato come è andata e quale traccia ha scelto. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ero partito un po’ con l’ansia da prestazione, ma credo che l’abbiano tutti. Anche perché la parola maturità è un po’ troppo grande per noi. Però è andata bene, anche perché nella prova sono riuscito a parlare anche delle mie esperienze, è stato piacevole. Ho scelto la terza prova, quella sui social e l’indignazione. La mia più grande paura, legata anche al fatto che ho passato un anno nella casetta di Amici, era quella di non riuscire a recuperare tutto il programma”.