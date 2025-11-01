Tale e Quale Show tornerà venerdì 7 novembre con la settima e ultima puntata, dove verrà svelato il nome del vincitore di questa edizione. Intanto conosciamo insieme tutte le imitazioni che dovranno interpretare i concorrenti.

Imitazioni settima puntata Tale e Quale Show

La prossima settimana, venerdì 7 novembre per la precisione, andrà in onda la settima e ultima puntata di Tale e Quale Show dove scopriremo il vincitore di questa edizione.

Ieri sera abbiamo visto andare alla vittoria Flavio Insinna & Gabriele Cirilli e Samuele Cavallo che, rispettivamente hanno portato sul palco di Tale e Quale Show Frankenstein e Mercoledì e Diodato. Un risultato sorprendente che prometterà altri colpi di scena anche in vista dell’ultimo atto.

Intanto, in attesa di scoprire cosa succederà, è bene ricordare quali sono le imitazioni della settima e ultima puntata di Tale e Quale Show. Andiamo per ordine e vediamo insieme cosa ci aspetterà:

Antonella Fiordelisi imiterà Rose Villain ;

imiterà ; Carmen Di Pietro vestirà i panni di Mina ;

vestirà i panni di ; Flavio Insinna & Gabriele Cirilli saranno Gigi Proietti e Claudio Villa ;

saranno e ; Gianni Ippoliti farà Cristiano Malgioglio ;

farà ; Le Donatella saranno l’iconico duo delle Gemelle Kessler.

Questo dunque il primo blocco di concorrenti che torneranno sul palco la prossima settimana. Ma non è finita qui. Perché a Tale e Quale Show in occasione della settima e ultima puntata vedremo ancora le seguenti parodie:

Maryna (Marina Valdemoro Maino) renderà omaggio a Raffaella Carrà ;

renderà omaggio a ; Pamela Petrarolo sarà Emma ;

sarà ; Peppe Quintale interpreterà Tom Jones ;

interpreterà ; Samuele Cavallo per una sera diventerà Bon Jovi ;

per una sera diventerà ; Tony Maiello realizzerà l’imitazione di Gigi D’Alessio.

Insomma, ci sarà parecchio da lavorare! Ora che conosciamo tutte le imitazioni della settima e ultima puntata di Tale e Quale Show, non ci resta che attendere il 7 novembre per sapere chi sarà il vincitore di questa edizione!

