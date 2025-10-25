Ora non ci sono più dubbi, dopo l’anticipazione di Dagospia! Nicola Savino sarà il conduttore del Dopo Festival al prossimo Sanremo 2026. L’annuncio ufficiale arriva da Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse.

Nicola Savino conduttore del Dopo Festival

Nei giorni scorsi Dagospia aveva lanciato l’indiscrezione. Ora è ufficiale: Nicola Savino sarà il nuovo conduttore del Dopo Festival a Sanremo 2026, prendendo il posto di Alessandro Cattelan. L’annuncio tanto atteso è arrivato direttamente dal direttore artistico Carlo Conti, durante un intervento al Festival dello Spettacolo di Milano.

LEGGI ANCHE: Jessica Morlacchi ha inviato dei brani per Sanremo 2026 e non risparmia una stoccata ad alcuni Big

“Questo lo possiamo ufficializzare: il DopoFestival lo farà Nicola Savino”, ha dichiarato Conti come ripreso da Davide Maggio, confermando i rumor che circolavano da giorni.

Una scelta che segna un ritorno importante per Nicola Savino nel mondo di Sanremo. Il conduttore e autore milanese aveva già guidato il Dopo Festival nel 2020, in occasione del primo Festival firmato da Amadeus. Allora, però, la trasmissione era andata in onda solo su RaiPlay. Questa volta, invece, il Dopo Festival tornerà in prima serata su Rai 1, subito dopo le cinque serate della 76ª edizione del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026.

Carlo Conti, che a gennaio affiderà a Nicola Savino anche la conduzione di “Tali e Quali”, spin-off di Tale e Quale Show dedicato ai concorrenti non famosi, ha aggiunto:

Per Savino, che è recentemente rientrato in Rai dopo alcune stagioni su Mediaset, questa è l’occasione giusta per rilanciare la sua presenza televisiva. Reduce dall’esperienza meno fortunata di Freeze su Rai 2, torna in prima linea in uno dei momenti più seguiti dell’anno televisivo italiano.

LEGGI ANCHE: Tiziano Ferro rompe il silenzio e svela se sarà a Sanremo 2026

Ironico e pungente, Nicola Savino promette di trasformare il Dopo Festival in un momento divertente e di leggerezza, tra interviste agli artisti, curiosità dal backstage e molto altro.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.