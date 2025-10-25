Ospite a La Volta Buona Jessica Morlacchi ha rivelato di avere inviato delle canzoni per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2026. Poi non è mancata una stoccata ai Big.

Sanremo 2026, Jessica Morlacchi ha presentato un brano

Stilata la lista dei 34 partecipanti di Sanremo Giovani e chi invece chiude per sempre le porte al Festival, c’è anche chi sogna di ritornarci con un nuovo brano. Stiamo parlato di Jessica Morlacchi. Ospite a La Volta Buona la cantante e vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello ha rivelato che la kermesse canora è sicuramente nei suoi pensieri.

In chiacchiera con Caterina Balivo ha da prima ricordato la sua partecipazione all’evento dell’anno in passato e poi ammesso di avere voglia di calcare nuovamente quel palco. Per questo Jessica Morlacchi ha rivelato di avere mandato non una, ma addirittura più canzoni da far ascoltare a Carlo Conti:

“Un brano è poco. Ne ho presentati più di uno di modo che almeno uno possa andare bene a Carlo Conti”, ha confessato la cantante.

Dunque chissà che il conduttore e direttore artistico non possa restarne impressionato e inserirla nella lista dei 26 artisti in gara. A proposito di questo, tra l’altro, Jessica Morlacchi ha anche lanciato una frecciatina ad alcuni Big della musica italiana:

“Il Festival non è sempre stato amato da tutti. Sai quante volte è stato perc***to fino a quando è diventato ciò che è oggi. Cioè un evento per i giovani? Prima, quando parlavi con certi big, ti dicevano che non ci sarebbero mai andati. Chi l’ha sempre amato deve invece faticare…“, ha puntualizzato Jessica Morlacchi.

E chissà se per lei sarà un “sì”. Carlo Conti ha promesso che forse anche prima di dicembre conosceremo la lista dei partecipanti. Solo allora scopriremo se nel lungo elenco ci sarà anche Jessica Morlacchi.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.