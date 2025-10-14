Prime Video ha annunciato il cast ufficiale di LOL: Chi ride è fuori 6, in arrivo nel 2026. Scopri i comici protagonisti, i conduttori e tutte le novità, incluso lo speciale di Halloween.

Il cast di LOL – Chi ride è fuori 6

Nella giornata di oggi Prime Video ha finalmente svelato il cast ufficiale della sesta stagione di “LOL: Chi ride è fuori”, lo show comico che mette alla prova i nervi (e le risate) dei comici più divertenti d’Italia. L’appuntamento è fissato per il 2026, e l’attesa cresce dopo l’annuncio dei dieci concorrenti pronti a sfidarsi tra sketch, battute e tentativi di non ridere.

A entrare nella mitica stanza di LOL Chi ride è fuori 6 saranno: Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada.

Come da tradizione, i partecipanti dovranno restare seri per sei ore consecutive, cercando allo stesso tempo di far cedere gli altri con ogni mezzo comico possibile. In palio c’è un premio da 100.000 euro, che andrà in beneficenza all’associazione scelta dal vincitore.

A commentare e osservare la gara dalla control room ci saranno Alessandro Siani e Angelo Pintus. Anche quest’anno ricopriranno il ruolo di conduttori e arbitri. Ma non saranno soli: quest’anno a dargli una mano ci saranno altri due volti “speciali”. Parliamo di Federico Basso e Andrea Pisani, che sono una sorta di “asso nella manica”. Saranno pronti a intervenire nei momenti chiave per far crollare i concorrenti.

Lo speciale di Halloween di LOL

E non finisce qui! Le sorprese a quanto pare quest’anno non si limitano all’edizione classica del programma.

Questo perché Prime Video ha anche annunciato il ritorno dello speciale Halloween di LOL Chi ride è fuori.

Per l’occasione, sei comici scelti tra i protagonisti delle varie edizioni torneranno per una sfida speciale.

A guidarli ci sarà la Gialappa’s Band (Giorgio Gherarducci e Marco Santin), che con inconfondibile sarcasmo e commento pungente commenteranno i concorrenti.

LOL Chi ride è fuori 6 promette di essere un’edizione imperdibile, tra volti noti e sorprese. Chi riuscirà a non ridere fino alla fine?