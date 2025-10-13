In queste ore sono stati rivelati i primi due concorrenti della nuova edizione di LOL – Chi ride è fuori. Il programma farà ritorno su Prime Video nel 2026.

Chi ci sarà nel cast di LOL – Chi ride è fuori

Sono ormai alcuni anni che LOL – Chi ride è fuori è uno dei programmi più seguiti e amati dal grande pubblico. Solo la scorsa primavera il simpatico game show è andato in onda su Prime Video con la sua quinta edizione, che ha visto un cambio di conduzione. Dopo ben 4 anni infatti Fedez ha detto addio alla trasmissione e a prendere il suo posto sono stati due nomi di spicco: Angelo Pintus e Alessandro Siani. Nel mentre il programma è stato rinnovato e nei prossimi mesi sulla piattaforma streaming arriveranno i nuovi attesissimi episodi. Ma cosa accadrà e stavolta e quali colpi di scena attendono il pubblico? In attesa di scoprirlo, in queste ore sono arrivate alcune prime informazioni sulla prossima edizione della trasmissione.

Come ha fatto sapere in anteprima Giuseppe Candela nel corso della sua rubrica “C’è Chi dice”, pubblicata sul settimanale Chi, pare che il game show in queste settimane sia già stato registrato in gran segreto. Attualmente però non è chiaro chi ci sarà alla guida del programma, che andrà in onda sempre su Prime Video nel corso del 2026. Ma non è finita qui.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, spuntano immagini inedite della rissa sfiorata tra Omer e Jonas

Il giornalista infatti ha anche rivelato i nomi dei primi due concorrenti di LOL – Chi ride è fuori. Come si legge, a far parte del cast della nuova edizione saranno Giovanni Esposito e Paola Minaccioni. Al momento non sappiamo chi altro affiancherà i comici ma di certo nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito.

Anche stavolta il premio finale avrà un valore di 100.000€ e sarà donato a un ente benefico scelto dal vincitore. Ma cosa accadrà e chi saranno gli altri concorrenti del programma? Non resta che attendere per scoprirlo.