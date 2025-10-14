Nonostante i tentativi di Milly Carlucci, Giorgia Cardinaletti svela perché ha sempre detto ‘no’ a Ballando con le Stelle

Ieri durante la puntata de La Vita in Diretta Giorgia Cardinaletti ha rivelato di aver ricevuto la chiamata per partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle. Ha ammesso, però, di avere sempre detto ‘no’, rivelando i motivi di questa scelta.

Le parole di Giorgia Cardinaletti su Ballando con le Stelle

Di anno in anno Milly Carlucci cerca di creare il cast perfetto da portare in scena a Ballando con le Stelle. Esattamente come accaduto in quest’ultima edizione. Spesso e volentieri la conduttrice ha provato a convincere alcuni volti noti della TV, del cinema, dello sport o del web, ma non sempre ha ricevuto dei ‘sì’, come accaduto con Giorgia Cardinaletti.

La notizia è balzata fuori durante la puntata de La Vita in Diretta, quando si è parlato proprio della trasmissione del sabato sera. Oltre ad avere speso complimenti per Francesca Fialdini, anche lei presente in studio, così come per Barbara d’Urso, Giorgia Cardinaletti ha parlato anche di altro.

La giornalista del TG1 è stata incalzata da Alberto Matano, che le ha chiesto se parteciperebbe mai al programma di Milly Carlucci che, secondo lui, sarebbe molto d’accordo. A quel punto Giorgia Cardinaletti ha ammesso: “Ci sono state delle riflessioni anche in passato, ma non mi sento ancora pronta. Comunque il ballo è una cosa bellissima e mi piace moltissimo vederli ballare“.

A quel punto non ha tardato ad arrivare una battuta di Francesca Fialdini, che esattamente come Giorgia Cardinaletti non aveva intenzione di partecipare. “Io avevo detto a Ballando con le Stelle neanche morta e guarda dove sono adesso, mai dire mai, io ti consiglio di farlo, è un’esperienza difficilissima ma bellissima“, ha concluso.

Basteranno queste parole per convincere il volto del TG1 a prendere parte alla prossima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci? Chissà che quel ‘no’ non possa diventare un enorme ‘sì’ in futuro!

