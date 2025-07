Nel corso della terza puntata di Temptation Island, in onda questa sera su Canale 5, assisteremo finalmente al falò di confronto tra Sonia M e Alessio. Stando a quanto è emerso però ci sarà un colpo di scena del tutto inaspettato.

Cosa accadrà a Temptation Island

Protagonisti assoluti della nuova edizione di Temptation Island sono senza dubbio Sonia M e Alessio, che con il loro viaggio nei sentimenti stanno appassionando tutto il pubblico. Come abbiamo visto, l’avvocato, una volta entrato nel villaggio, ha ammesso di non aver probabilmente mai amato la sua compagna e di averle fatto la proposta di matrimonio “per gratitudine”. A quel punto Sonia, avendo avuto le risposte che cercava, ha chiesto il falò di confronto immediato, per poter parlare con il suo fidanzato. Alessio tuttavia, in lacrime, ha fatto intendere di non voler lasciare il reality show così in fretta e ha dunque deciso di non presentarsi all’incontro, pur dovendo abbandonare la trasmissione.

In seguito, nel corso della seconda puntata, è stato l’avvocato a chiedere un falò alla sua compagna, ma stavolta Sonia ha scelto di non raggiungere il suo uomo. Filippo Bisciglia ha dunque anticipato che anche nel corso della terza puntata, in onda stasera, vedremo cosa accadrà ai due protagonisti. In attesa di scoprirlo però in rete è emersa un’anticipazione bomba, che sta già facendo discutere.

Stando a quanto fa sapere Dagospia, questa sera assisteremo finalmente al falò di confronto tra Sonia M e Alessio. Durante il faccia a faccia a Temptation Island però ci sarà un enorme colpo di scena. Secondo quanto riferito, l’avvocato lascerà la sua compagna, sostenendo di “non aver detto nulla di grave”. Ma non è finita qui. Secondo il portale il percorso della coppia non sarà ancora finito qui. Come si legge, “il viaggio nei ri-sentimenti continuerà anche per Alessio e Sonia”.

Grande attesa dunque per la terza puntata del reality show. Appuntamento come sempre su Canale 5, alle 21:30.