Il mondo del gossip in subbuglio: il cantautore e l’influencer, figlia di Heather Parisi, sarebbero ormai “separati in casa”

È un colpo di scena amaro che scuote il panorama delle coppie vip: secondo insistenti voci di corridoio, la favola d'amore tra Ultimo (Niccolò Moriconi, 29 anni) e Jacqueline Luna Di Giacomo (25 anni) sarebbe giunta a un doloroso capolinea. Una notizia che lascia tutti senza fiato, considerando che solo un anno fa, il 30 novembre 2024, i due celebravano la nascita del loro primo figlio, Enea.

Halloween senza papà: l’Indizio social

Le indiscrezioni di una crisi profonda si rincorrevano da mesi, ma un dettaglio recente ha acceso i riflettori sul presunto addio: l’assenza di Ultimo dagli scatti social della compagna. In particolare, in occasione dell’ultimo Halloween, Jacqueline ha condiviso un tenero post insieme al bambino, entrambi travestiti da Crudelia Demon, con la didascalia: “Il nostro primo Halloween”. Un momento di dolcezza familiare, ma ancora una volta senza traccia del cantautore.

L’annuncio imminente

L’esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica, che aveva già parlato di un momento difficile per la coppia in passato, è tornato all’attacco con dichiarazioni perentorie. Secondo la sua versione, la separazione sarebbe ormai un fatto compiuto: i due vivrebbero da separati, restando uniti unicamente nel ruolo di genitori per il piccolo Enea. Rosica scommette sull’annuncio ufficiale della rottura, che potrebbe arrivare a breve.

Il muro del riserbo totale

Nonostante il clamore, Ultimo e Jacqueline, da sempre paladini della riservatezza, continuano a mantenere un profilo bassissimo. Dal 2020, anno in cui è sbocciato il loro amore, hanno sempre evitato di commentare pettegolezzi o di ostentare la loro felicità. Persino la gravidanza e la nascita di Enea sono state vissute lontano dai riflettori. Questo silenzio, se da un lato è coerente con il loro stile, dall’altro alimenta in modo drammatico i sospetti di una crisi che, a quanto pare, almeno per il momento, non ha trovato smentite.

A cura di Alba Cosentino

