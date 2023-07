NEWS

Nicolò Figini | 10 Luglio 2023

La proposta di matrimonio davanti a Ultimo

Ai concerti ormai ne succedono di tutti i colori. Per fortuna, però, a quello che ha tenuto Ultimo allo stadio Olimpico di Roma è capitato una situazione molto carina. Mentre stava cantando il suo brano “Piccola stella“, come possiamo vedere anche dal video qui sotto, il cantante si è accorto che tra il pubblico stava accadendo qualcosa. Una persona, infatti, si è inginocchiata davanti alla compagna per farle la proposta di matrimonio.

Un momento molto romantico che la fan dell’artista non si dimenticherà molto facilmente. Niccolò si è messo davanti a loro, poi si è inginocchiato e ha finito la canzone guardando la scena. Alla fine, quindi, si è alzato in piedi e indicando la coppia ha esclamato nel microfono “viva gli sposi“. A questo punto è partito un boato da pubblico presente.

Questo evento capitato a Ultimo è soltanto uno dei tanti che stanno avvenendo nelle ultime settimane. Sempre più proposte di matrimonio o situazioni strane stanno accadendo ai concerti. Lasciando da parte quello di Ultimo, quindi, possiamo pensare a situazioni più gravi come nel caso di Harry Styles. Qualcuno ha lanciato un oggetto sul palco colpendolo dritto in un occhio.

Oppure Ava Max, la quale è stata schiaffeggiata da un fan sul palco. A Pink, invece, è successo qualcosa di molto più particolare e meno pericoloso. Durante una sua esibizione qualcuno ha tirato sul palco le ceneri della madre e lei, visibilmente sconvolta, le ha raccolte per poi posarle di nuovo. In un’altra occasione, invece, ha ricevuto in regalo una forma di formaggio.

Seguiteci per altre news.