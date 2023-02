Sanremo

Andrea Sanna | 12 Febbraio 2023

Sanremo 2023

La sala stampa reagisce al quarto posto di Ultimo

Ultimo a Sanremo 2023 si è dovuto accontentare di un quarto posto. Il cantante ci ha scherzato su sui suoi social ufficiali e si è detto comunque molto soddisfatto per il risultato: “Gli ultimi non vincono mai e questo lo sappiamo. Però almeno sta volta non faccio danni in conferenza stampa perché ci vanno solo i primi tre. Altrimenti sarebbero stati cavoli loro, no vabbè dai sto scherzando“. L’interprete e autore di Alba ha ottenuto un buon riscontro, nonostante tutto. Ma se lui è parso sereno, in sala stampa le cose sono andate diversamente.

Al Casinò di Sanremo, infatti, molti membri della sala stampa hanno avuto modo di seguire in diretta la finale del Festival di Sanremo. Nel momento in cui Amadeus ha annunciato che appunto Ultimo si è piazzato al quarto posto, nella sala si è sollevato l’applauso dei pubblico e c’è chi ha esultato per questo risultato.

A mostrare la reazione a caldo degli addetti stampa è questo video comparso sui social e condiviso sul web da alcuni utenti, che hanno commentato l’accaduto. Se c’è chi ci ha ironizzato su, qualcun altro ha trovato il gesto un po’ fuori luogo e poco rispettoso. Insomma i social a riguardo si sono totalmente spaccati in due.

la sala stampa anche quest’anno conferma la sua grandissima professionalià🥰🥰😍😍😍 pic.twitter.com/xbaOq1UMHH — wonderwall (@unodue100) February 12, 2023

Dall’altra parte i giornalisti non sono riusciti a contenere le loro emozioni e le hanno così manifestate pubblicamente, durante la proiezione della finale di Sanremo 2023. Vedremo se Ultimo commenterà o meno quanto accaduto e deciderà, magari, di replicare a modo suo. Staremo a vedere cosa succederà.

E voi siete soddisfatti del risultato finale e del podio? Oppure preferivate qualcun altro? Seguiteci per molte altre news a partire dalla successiva…