In queste ore Fedez è stato paparazzato insieme a quella che sarebbe la sua nuova fiamma. Ecco chi è che ha conquistato il cuore del rapper, che nelle ultime settimane è finito spesso al centro del gossip.

Nuovo amore per Fedez

Nelle ultime settimane si è spesso parlato di Fedez. Quest’anno il rapper ha deciso di collaborare per la prima volta con Clara e i due hanno così lanciato la hit Scelte stupide, che è uno dei tormentoni più amati di questa estate. Il brano infatti sta scalando le classifiche e sta facendo cantare tutti quanti. Nel mentre però l’ex marito di Chiara Ferragni è finito al centro del gossip. Da tempo infatti si mormora tra Federico e la sua collega ci sia un flirt, che tuttavia è stato ripetutamente smentito da parte dei diretti interessati. L’ex volto di Mare Fuori, che è appena tornata single, ha infatti più volte fatto chiarezza sulla situazione, mettendo a tacere le voci di corridoio.

Nelle ultime ore però Federico è tornato a far discutere. Il settimanale Chi ha infatti paparazzato il rapper con quella che sarebbe la sua nuova fiamma. Ma chi è che ha conquistato il cuore dell’artista milanese? Stando a quanto si legge, la ragazza in questione si chiama Giulia ed una stilista. I due sono stati beccati insieme a Marina di Pietrasanta, nel nuovo stabilimento balneare Casa Fiori Chiari di Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei migliori amici del cantante. Ma non solo.

Come riportato, Fedez e Giulia hanno trascorso insieme tutto il weekend in Toscana e in seguito, tornati a casa, i due sono stati paparazzati anche per le vie di Milano. Pare dunque che a oggi il rapper abbia voltato pagina e che attualmente si stia godendo questa nuova relazione.

Attualmente però i diretti interessati non hanno ancora commentato i gossip sul loro conto e non è chiaro dunque cosa stia accadendo in realtà tra loro.