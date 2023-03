Sanremo

Nicolò Figini | 5 Marzo 2023

Sanremo 2023

Ultimo ha salutato Mengoni a Sanremo? La risposta

Un mese fa si è tenuta la nuova edizione del Festival di Sanremo e a ottenere la vittoria è stato Marco Mengoni con il brano “Due vite“. Nella top 5 abbiamo visto anche Ultimo, il quale si è classificato al quarto posto, mancando per un pelo il podio. Pochi giorni dopo l’evento si è diffuso il rumor secondo il quale non avrebbe mai salutato Mengoni durante tutta la permanenza nella città ligure.

Che cosa c’è di vero? Fino a oggi era rimasta classificata solo come voce di corridoio. Nessuno sapeva se i fatti fossero reali oppure inventati. A fare chiarezza, come vediamo nel video qui sotto, ci ha pensato il cantante stesso. Niccolò, infatti, ha svelato la verità a Radio Deejay:

“Erano usciti articoli che Ultimo e Mengoni non si sono salutati. Anzi, il contrario. Ci siamo anche abbracciati e io ho molta stima di Marco. No, questo lo volevo precisare perché sono usciti articoli… Sai, oggi scrivono delle robe che non esistono”.

Ecco, quindi, chiarita una volta per tutte questa situazione. Pochi giorni prima dell’intervista, invece, il cantante ha rivelato se tornerà in futuro a Sanremo oppure se ha chiuso per sempre con la manifestazione canora:

“L’ho detto anche nelle interviste prima del Festival… Volevo chiudere un cerchio con ‘Alba’. L’ho fatto e quindi credo di non tornarci più. Volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso. Ho sempre dato la precedenza a quello che sento e non a quello che funziona”.

