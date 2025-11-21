Una cena elegante a L’Écurie, ristorante esclusivo di Milano, si è fermata a causa di un momento di imbarazzo creato…

Una cena elegante a L’Écurie, ristorante esclusivo di Milano, si è fermata a causa di un momento di imbarazzo creato da un Influencer con un’esibizione inaspettata.

Durante la serata presso il ristorante L’Écurie di Milano, l’esclusiva location situata in Bastioni di Porta Volta 5, il mito della Musica Live Umberto Smaila incantava il pubblico con le sue performance musicali. L’atmosfera era quella tipica del locale: alta cucina, divertimento e note che scivolano tra i tavoli.

Eppure, all’improvviso, un suono fragoroso ha spezzato la serata.

Il responsabile? Nientemeno che Christian, in arte @ruttovibe, l’influencer da 862mila follower su Instagram e 1,7 milioni su TikTok, diventato famoso proprio per le sue performance “rumorose” nei luoghi più disparati d’Italia.

E stavolta ha scelto uno dei locali più raffinati della movida milanese per la sua ultima impresa.

Il rutto è risuonato a tutto volume tra le sale del ristorante, lasciando gli ospiti letteralmente a bocca aperta. Poi, qualche secondo di silenzio stordito. E infine? Tante risate.

Ruttovibe non è nuovo a queste imprese. Lo scorso gennaio aveva fatto parlare di sé quando i carabinieri lo avevano identificato davanti a Montecitorio per un rutto da 130 decibel. Da allora, continua a girare l’Italia portando la sua dote nei posti più inaspettati.

La serata a L’Écurie è proseguita tra sorrisi e commenti divertiti. Dopotutto, in un locale dove dopo cena tutti possono salire sul palco a cantare, perché stupirsi se qualcuno decide di esibirsi in un modo un po’… diverso?

A cura di Umberto Mortelliti

