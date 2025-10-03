Sebbene non sia trascorsa nemmeno una settimana dall’inizio del Grande Fratello, dopo Matteo Azzali c’è un altro concorrente che ha minacciato di volere abbandonare la Casa più spiata d’Italia. Cosa è successo e cosa è emerso al momento…

Grande Fratello, un altro concorrente vuole abbandonare

La nuova edizione del Grande Fratello ha preso il via il 29 settembre e solo dopo poche ore abbiamo già assistito ai primi screzi, battibecchi e… “mal di pancia” da parte di alcuni concorrenti. Matteo Azzali, per esempio, a nemmeno 24 ore dall’inizio del reality show ha espresso la volontà di lasciare spiegando le ragioni dopo una chiacchierata con gli autori e con gli altri inquilini.

Se al momento lui è ancora in gioco, ci sarebbe un altro protagonista di questa edizione del programma di Simona Ventura pare abbia ammesso di volere lasciare il programma. A dare questo scoop è stata Deianira Marzano, che ha rivelato come gli autori e la produzione starebbero cercando di convincerlo in gran segreto:

“Grande Fratello: un altro concorrente ha detto di voler andare via e stanno cercando di convincerlo in segreto. Qui finirà peggio dell’Isola”.

Storia Instagram Deianira Marzano sul Grande Fratello

Non abbiamo alcun dettaglio al momento su chi potrebbe essere la persona di cui si parla e tantomeno le ragioni che avrebbero portato a questi malumori. Vedremo se nel corso delle giornate in Casa emergerà qualche dettaglio da parte di uno di loro, oppure se lunedì prossimo in puntata sarà affrontata la questione più da vicino per conoscere cosa si cela dietro questa scelta. Il web intanto ha fatto le prime ipotesi, ma è prematuro trarre conclusioni affrettate per ora.

Ancora è tutto da capire ma, come in ogni edizione che si rispetti, il Grande Fratello torna a essere uno dei programmi più chiacchierati dai telespettatori di Canale 5 e non.