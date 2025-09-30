Cosa si sono detti Jonas e Giulio in sauna

Prime tensioni tra i concorrenti del Grande Fratello, con Jonas e Giulio che hanno avuto un confronto in sauna. Il primo non ha risparmiato critiche, definendo Giulio un “calcolatore”. Cosa è successo tra loro…

Jonas non le manda a dire a Giulio al Grande Fratello

Le prime dinamiche hanno preso piede. Nella Casa del Grande Fratello oggi pomeriggio Jonas e Giulio si sono concessi un momento di relax in sauna. Ma quello che sembrava un semplice momento di pausa si è trasformato in un confronto schietto e senza filtri tra i due. Questo specie dopo che il primo non ha nascosto delle perplessità sul medico e sul suo modo di approcciarsi a Benedetta e le altre ragazze.

Jonas ha preso subito la parola, decidendo di essere diretto con Giulio. “Tu sei una persona intelligente. Sei un calcolatore tu, hai delle idee ben precise”, ha detto senza troppi giri di parole. Secondo lui, Giulio è troppo controllato, riflessivo e impostato. Per questo ha voluto dargli un consiglio: lasciarsi un po’ più andare e vivere l’esperienza del Grande Fratello in modo più spensierato e autentico. “Credo che tu ti debba forse ridimensionare a volte. Sembri uno molto convinto di quello che fa”, ha aggiunto.

JONAS L’HA GIÀ SGAMATO😭#GrandeFratello pic.twitter.com/ptIWP1TC8P — V🤍 (@ffolkloretss) September 30, 2025

Giulio ha ascoltato con calma e ha spiegato il motivo del suo atteggiamento: “Non mi piace mettermi al centro dell’attenzione”, ha detto, sottolineando che preferisce osservare e conoscere meglio le persone. “Mi piace esprimermi, conoscere, capire meglio le persone”, ha aggiunto il concorrente del Grande Fratello.

Curioso di sapere cosa pensasse Jonas di lui, Giulio gli ha chiesto direttamente: “Tu cosa pensi di me?”. A sorpresa, Jonas ha confessato di essere partito con dei pregiudizi. Pensava che tra loro due non ci fosse possibilità di dialogo o sintonia, ma in realtà si sta ricredendo. Al contrario, però, ha ammesso di sentire una certa distanza da altri concorrenti: “Noto che con due o tre persone vedo dei limiti”.

Resta da capire chi siano questi coinquilini del Grande Fratello con cui Giulio sente meno affinità rispetto ad altri. E soprattutto: riuscirà anche con loro a cambiare idea, come sta accadendo con Jonas?