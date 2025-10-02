Se nel pomeriggio su Canale 5 va in onda il nuovo appuntamento con Amici 25 (QUI GLI SPOILER), in serata ci attende una puntata ricca di colpi di scena dell’amata serie turca. Vediamo insieme le anticipazioni de La notte nel cuore del 5 ottobre.

Anticipazioni La notte nel cuore 5 ottobre

Nuove tensioni e colpi di scena sconvolgeranno la puntata de La notte nel cuore del 5 ottobre. Al centro della trama, il ritorno a casa di Samet, in attesa dei risultati del test di compatibilità, a cui si sono sottoposti parenti e dipendenti della famiglia Sansalan per trovare un donatore compatibile.

Nel frattempo, Cihan e Sevilay si troveranno faccia a faccia in tribunale per l’udienza che segnerà ufficialmente la fine del loro matrimonio. Nonostante le difficoltà, Nuh continua a pensare in grande: vorrebbe fare il grande passo e chiedere in sposa la sua amata. Per questo, decide di acquistare un anello. Ma sarà Melek a suggerirgli qualcosa di più speciale: regalare alla ragazza l’anello antico appartenuto a sua nonna.

La trama de La notte nel cuore del 5 ottobre si arricchisce anche con un gesto inaspettato da parte di Tahsin, che decide di comprare una clinica di fisioterapia per aiutare Melek nel suo percorso. Intanto, Cihan si confida con Sumru, ammettendo i propri rimorsi e confessandole che tornerà a Berlino solo quando le condizioni di salute di suo padre miglioreranno.

I sentimenti complicati tornano protagonisti anche con Esam ed Esat, che si incontrano nella stanza di lui. Esam regala al ragazzo la metà di un ciondolo a forma di cuore, simbolo del loro amore. Ma appena rimasto solo, Esat getta il ciondolo nel cestino, lasciando intendere che qualcosa non va.

Più avanti nella puntata, alla Villa Sansalan si terrà una festa in onore del compleanno di Samet. Nihayet invita anche Sumru, Tahsin e i gemelli, ma la serata prenderà una piega inaspettata. Davanti a tutti, la donna rivela di aver scoperto una verità sconvolgente: Bünyamin è figlio del Sansalan.

Lo shock è tale che Bünyamin, profondamente turbato, affronta il padre accusandolo di averlo trattato male e di avergli causato una vita piena di sofferenze. L’emozione e lo stress travolgono Samet, che accusa un malore davanti agli invitati. In preda alla rabbia, Esat punta il dito contro la madre, dichiarandola responsabile di tutto ciò che è accaduto.

Quante puntate ha la serie TV e dov’è girata

Se in Turchia la prima stagione vanta ben 34 episodi, non è chiaro invece quante puntate saranno previste ancora per l’Italia.

Invece a chi si sta chiedendo dov’è girata La notte nel cuore, possiamo dire che le vicende hanno come sfondo la meravigliosa Cappadocia, in Turchia. Le riprese sono tra Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la fortezza Ortahisar Kalesi.

Quando va in onda La notte nel cuore

In queste settimane La notte nel cuore ci sta riservando dei doppi appuntamenti, che ora vedremo se verranno rispettati.

Di sicuro l’appuntamento domenicale resterà invariato, da capire se sarà mantenuto anche il giovedì.

Come vedere La notte nel cuore in TV e in streaming

Infine in TV e in streaming La notte nel cuore come si può vedere? Oltre a Canale 5 si può seguire in streaming su Mediaset Infinity (che permette anche di rivedere gli episodi).