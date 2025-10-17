Da tempo il pubblico attende con ansia la messa in onda di una nuova stagione di Un Medico in Famiglia. Ma la serie tornerà davvero in onda su Rai 1? Adesso arriva la risposta ufficiale e definitiva di Lino Banfi, che per quasi 20 anni ha vestito i panni di Nonno Libero.

Lino Banfi svela se Un Medico in Famiglia 11 si farà

Sono trascorsi quasi 10 anni dalla messa in onda dell’ultima stagione di Un Medico in Famiglia, tuttavia il grande pubblico non ha mai smesso di sperare nel ritorno della celebre fiction. La serie, trasmessa su Rai 1, per quasi 20 anni ha tenuto compagnia ai telespettatori della rete pubblica, ottenendo un successo straordinario. Solo di recente le speranze dei fan si erano riaccese, quando alcuni volti storici avevano riaperto le porte al progetto. A dichiararsi favorevole alla messa in onda di nuovi episodi era stato anche Lino Banfi, che per quasi 20 anni ha vestito i panni del protagonista Nonno Libero. A quel punto il pubblico si stava preparando al possibile ritorno della fiction. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa di inaspettato.

Nel corso di un’intervista con Il Corriere del Mezzogiorno, è stato chiesto all’attore se Un Medico in Famiglia 11 si farà. A quel punto è arrivata la risposta ufficiale e definitiva di Lino Banfi, che ha annunciato che la serie non tornerà in onda. In merito l’ex volto di Nonno Libero ha dichiarato:

“Nonno Libero non tornerà più, abbiamo tentato con Giulio Scarpati e Milena Vukotic di fare l’ultima serie di Un medico in famiglia, anche solo due o tre puntate per salutare il pubblico ma i dirigenti Rai non hanno voluto, resta il bel ricordo delle undici serie”.

Sembrerebbe essere ufficiale: Un Medico in Famiglia 11 non si farà. La serie dunque si conclude con la decima stagione, andata in onda tra settembre e novembre del 2016.