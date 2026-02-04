Stasera in tv va in onda la seconda puntata di Una nuova vita, la fiction con protagonista Anna Valle: ecco le anticipazioni e la trama dei prossimi episodi.

Una nuova vita anticipazioni

Appuntamento imperdibile stasera su Canale 5. In tv va in onda la seconda puntata di Una nuova vita, la fiction con protagonista Anna Valle. Dopo il successo della scorsa settimana, la serie sta per tornare con il secondo attesissimo appuntamento, durante il quale scopriremo come proseguirà la storia di Vittoria.

Nel cast della miniserie, diretta da Fabrizio Costa, oltre alla Valle troviamo nomi d’eccezione tra cui Daniele Pecci, Kaspar Capparoni, Anna Favella e Alessandro Tersigni.

Ma andiamo a scoprire le anticipazioni della seconda puntata di Una nuova vita. Dopo esser uscita dal carcere, Vittoria ha iniziato la sua nuova vita. Tuttavia non tutti si fidano di lei e il ritorno alla normalità non sarà affatto semplice.

La fiction, come è stato annunciato, sarà composta da quatto puntate, ognuna delle quali formata da due episodi.

Trama degli episodi di stasera

Ma leggiamo ora la trama degli episodi della seconda puntata di Una nuova vita, che andranno in onda stasera.

Vittoria tenta di riprendere in mano la sua vita. Tuttavia i pregiudizi sembrano essere difficili da scalfire. Anche per quanto riguarda il lavoro da medico la situazione non sembra procedere al meglio, al punto che i pazienti evitano di affidarsi a lei. Intanto i parenti del marito morto, i Moser, tentano in ogni modo di allontanare Vittoria dal figlio Matteo. Il ragazzo nel mentre, confuso, tenta di capire cosa sia accaduto in realtà. Al fianco di Vittoria resta l’avvocato Marco e tra i due inizia a nascere un legame particolare.

Cosa accadrà invece nel quarto episodio?

Nuovi elementi spingono gli inquirenti verso Asia Premoli. A seguito di questa svolta, Marco dovrà decidere se proteggere Vittoria o se difendere sua figlia, coinvolta in qualche modo nell’indagine.

Dove vedere Una nuova vita, streaming

Dopo aver letto le anticipazioni della seconda puntata di Una nuova vita, andiamo a scoprire dove è possibile vedere la fiction con Anna Valle.

La miniserie andrà in onda su Canale 5 in prima serata mercoledì 4 febbraio, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

LEGGI ANCHE: L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro anticipazioni seconda puntata

La serie è tuttavia disponibile anche in streaming, sul sito o sull’app di Mediaset Infinity.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.