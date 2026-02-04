Durante un’intervista Belen Rodriguez avrebbe interrotto stizzita dopo una domanda ricevuta. A raccontare l’accaduto è la giornalista Ilaria Ravarino de Il Messaggero.

Belen Rodriguez avrebbe interrotto un’intervista

Mentre si prepara per il Festival di Sanremo, Belen Rodriguez ha attirato l’attenzione per un altro motivo. Avrebbe infatti interrotto spazientita un’intervista. Secondo quanto raccontato dalla stessa giornalista che ha rivelato cosa sarebbe successo.

LEGGI ANCHE: Belen misteriosa sul duetto a Sanremo con Samurai Jay e fa chiarezza sul rapporto oggi con Maria De Filippi

La parola “rivincita” per descrivere il ritorno della conduttrice in TV con “Only Fun – Comico Show”. Pare sia bastato questo per far indispettire la conduttrice, che avrebbe piantato in asso Andrea Pisani e Luca Peracino che stavano rilasciando l’intervista insieme a lei.

Cosa sarebbe successo durante l’intervista

Entrando nel dettaglio Belen Rodriguez pare stesse rilasciando un’intervista con la giornalista Ilaria Ravarino. Proprio quest’ultima ha rivelato quello che sarebbe successo. Secondo la versione della collega, pare che stesse conversando in collegamento telefonico con i PanPers e la conduttrice per parlare insieme della nuova edizione di Only Fun – Comico Show, che vedremo in onda ogni giovedì in prima serata sul Nove.

La showgirl argentina, appena dieci minuti dopo la conversazione avrebbe “interrotto bruscamente l’intervista”. Ma come mai? Prima di interrompere la chiamata pare abbia precisato: “Io non lavoro per dimostrare nulla. Sono da vent’anni in TV”.

Dalle parole di Ilaria Ravarino, la dichiarazione di Belen Rodriguez sarebbe una reazione alla “rivincita” usata dalla giornalista per sottolineare il successo del programma e del ritorno della conduttrice tra TV e radio, oltre alla presenza al Festival di Sanremo 2026. Pare abbia aggiunto:

“Questa intervista finisce qui” e avrebbe piantato in asso “i colleghi, attoniti, dall’altra parte del telefono”.

Luca Peracino dei PanPers, avrebbe detto: “Mai che le gallerie arrivino quando servono”.

Questo per ora il racconto da parte della giornalista de Il Messaggio a cui Belen Rodriguez non ha replicato. Concedendole il beneficio del dubbio, attendiamo una sua risposta alla vicenda.