Rai Cinema annuncia il film dedicato a Tommaso Maestrelli. A vestire i panni dello storico allenatore della Lazio sarà nientemeno che Kim Rossi Stuart.

Kim Rossi Stuart interpreterà Tommaso Maestrelli

In queste ore sono state presentate le novità del listino di Rai Cinema e tra i nomi che spiccano compare senza dubbio quello di Kim Rossi Stuart. Il celebre attore infatti si metterà alla prova con una doppia sfida, che lo vedrà occupato sia davanti che dietro la macchina da presa. Stavolta infatti il regista si concentrerà sulla storia umana e sportiva di Tommaso Maestrelli, calciatore e storico allenatore della Lazio, che guidò il team alla conquista del primo scudetto nella stagione 1973-1974.

Ad annunciare questa produzione già attesissima è stato l’amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, che ha dato alcune prime anticipazioni sul progetto. Andiamo a scoprire cosa è emerso.

Stando a quanto annunciato, Kim Rossi Stuart scriverà e dirigerà il biopic su Tommaso Maestrelli, oltre a interpretare il ruolo del protagonista. Il film però non racconterà solamente la carriera dell’allenatore, ma darà al pubblico anche uno sguardo ravvicinato alla sua vita privata e non solo. La pellicola infatti tratterà anche dei temi social dell’epoca.

Non tutti sanno che, prima di diventare l’allenatore con il maggior numero di presenze nelle coppe nazionali, Maestrelli conobbe anche gli orrori della guerra. Nel 1941, all’età di soli 19 anni, venne infatti arruolato nella Divisione Ferrara, di stanza in Montenegro. Dopo l’Armistizio del 1943, venne poi catturato dalle forze tedesche e fu condotto in un campo di prigionia nei pressi di Belgrado. In seguito, dopo la liberazione, aderì alla lotta partigiana unendosi alla Brigata Garibaldi. Qui assunse un ruolo di comando nelle operazioni per la liberazione della città.

