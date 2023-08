NEWS

Nicolò Figini | 3 Agosto 2023

Uomini e donne

La nuova candidatura per Uomini e Donne

Mancano solo poche settimane prima dell’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne. Le registrazioni dovrebbero cominciare a fine agosto, mentre la messa in onda sarebbe prevista per le prime settimane di settembre 2023. Al momento, purtroppo, non sappiamo chi troveremo come tronisti o troniste all’interno del dating show.

Nel corso dei mesi sono state fatte molte ipotesi che riguardavano ex non scelte oppure corteggiatori e corteggiatrici che abbiamo conosciuto nella passata edizione. Non si è mai menzionato, però, Luca Salatino. Quest’ultimo è stato di recente protagonista del Grande Fratello Vip 7 e ancora prima si è seduto sul trono del programma di Canale 5.

Qui ha conosciuto l’amore grazie a Soraia, con la quale si è frequentato per alcuni mesi. Dopo questo lasso di tempo, tuttavia, la loro relazione è terminata. Interrogato dal settimanale Nuovo TV, quindi, l’ex vippone ha espresso la sua volontà di prendere parte alla prossima edizione di Uomini e Donne:

“Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto.

Sono rimasto in contatto con tutto lo staff del programma che per me è come una seconda famiglia. Grazie a Maria De Filippi ho trovato l’amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri“.

Luca, quindi, lascia una porta aperta verso un suo possibile futuro all’interno della trasmissione. Oltre che di Uomini e Donne, poi, ha parlato anche della sua vita sentimentale e della precedente relazione, ammettendo che le colpe vanno divise a metà:

“Se ho voglia di ricominciare ad amare? La fine di un rapporto serve anche ad aiutarti a comprendere cosa devi migliorare. Le colpe non sono mai solo da una parte, in coppia si vince e si perde insieme“.

Questo quanto riportato anche da BlogTivvu. Seguiteci per non perdervi tante altre news.