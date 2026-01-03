In queste settimane tutti i più grandi programmi sono andati in pausa per via delle festività natalizie. Ma quando tornano Uomini e Donne e Amici su Canale 5? Andiamo a scoprire le date ufficiali.

La data di inizio di Uomini e Donne e Amici

In questi mesi su Canale 5 stanno andando in onda le nuove edizioni di Uomini e Donne e di Amici, che ancora una volta stanno ottenendo un enorme successo. Il dating show e il talent show targati Maria De Filippi appassionano giorno dopo giorno migliaia di telespettatori e si confermano essere ancora oggi tra i programmi più visti della televisione italiana.

Negli ultimi giorni però, in vista delle festività natalizie, le due trasmissioni sono naturalmente andate in pausa e riprenderanno la loro regolare programmazione subito dopo la Befana. Il pubblico intanto attende con ansia di scoprire come proseguirà il percorso dei tronisti, delle Dame e dei Cavalieri e degli allievi della scuola più famosa d’Italia e senza dubbio ne vedremo di belle.

Ma quando tornano dunque Uomini e Donne e Amici su Canale 5? A rivelare le date ufficiali sono stati proprio i canali social dei programmi. Il dating show tonerà con la prima puntata del nuovo anno mercoledì 7 gennaio, come sempre alle ore 14:45. Nella stessa data riprenderà anche il daytime del talent show. Domenica 11 gennaio invece, alle ore 14:00, tornerà il pomeridiano di Amici, con il classico appuntamento in studio.

Tra pochi giorni dunque le due trasmissione riprenderanno la loro programmazione e finalmente scopriremo cosa sarà accaduto a tutti i protagonisti.

