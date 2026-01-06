Con il nuovo anno tornano anche le anticipazioni di Uomini e Donne. Ieri lunedì 5 gennaio, come riferito da LorenzoPugnaloni.it si è tenuta una nuova registrazione. Ecco cosa è successo secondo le indiscrezioni…

Uomini e Donne anticipazioni 5 gennaio 2026

Partiamo subito dalle anticipazioni di Uomini e Donne dedicate al Trono Over.

La coppia formata da Mario Lenti e Isabella sembrava destinata a una storia d’amore che stava procedendo a gonfie vele. Durante un’esterna romantica, i due si sono scambiati un bacio, facendo credere a tutti che il loro rapporto stesse crescendo. Tuttavia, l’equilibrio è stato presto spezzato. Isabella ha scoperto che Mario aveva rivisto Magda pochi giorni prima e che anche tra loro ci sarebbe stato un bacio.

In studio, come riferito da LorenzoPugnaloni.it, Mario ha cercato di minimizzare la cosa, suscitando però la delusione di Isabella. Ma la situazione non finisce qui, perché Mario ha anche ammesso di essere interessato a Cinzia Paolini, la quale, però, ha chiarito di non voler riprendere alcuna frequentazione con lui. Una vera e propria montagna russa di emozioni per Mario, che ora dovrà affrontare le conseguenze delle sue scelte.

Le anticipazioni del Trono Over del 5 gennaio

Nel frattempo, un’altra coppia protagonista del Trono Over di Uomini e Donne è quella di Rosanna Siino e Alessio Pili Stella. Rosanna ha deciso di fare un passo importante, invitando Alessio a cena per sorprenderlo. Inizialmente, Alessio si mostrava piuttosto indeciso, ma dopo questa esterna ha confessato di aver pensato molto a Rosanna. La loro conoscenza è destinata a evolversi nelle prossime puntate, lasciando i telespettatori con la curiosità di sapere se riusciranno a far decollare una storia d’amore.

Anche Carlo e Sabrina Zago continuano a far parlare di sé. I due hanno trascorso insieme le festività natalizie nella città di Sabrina, e Carlo, al ritorno in studio, ha proposto di lasciare insieme il programma. Tuttavia, Sabrina non si è sentita pronta a fare questo passo e ha deciso di continuare a conoscere anche Cristian.

A complicare ulteriormente la situazione, un nuovo corteggiatore per Sabrina, Franco, si è presentato in studio, ma lei ha scelto di non iniziare una nuova conoscenza con lui, confermando così il suo interesse verso Cristian.

Nel frattempo a Uomini e Donne, il rapporto tra Edoardo e Paola sembra essere in fase di stallo. Edoardo si è recato a Catania per incontrare Paola, e tra i due non sono mancati momenti di intimità, con baci che hanno suggellato l’incontro. Nonostante ciò, quando sono arrivate tre nuove dame per Edoardo, lui ha deciso di continuare a frequentare solo Sabrina, suscitando la reazione negativa di Paola, che non si aspettava che il cavaliere fosse interessato ad altre donne. Barbara De Santi ha espresso dei dubbi sulla sincerità dei sentimenti di Edoardo, alimentando la tensione in studio.

Infine, Sebastiano ed Elisabetta continuano a vivere alti e bassi. Sebastiano ha trascorso dieci giorni a casa di Elisabetta, ma tra loro è emersa una divergenza importante: Sebastiano vorrebbe che dormissero insieme, mentre Elisabetta preferisce mantenere dei confini. La situazione si complica ulteriormente quando, durante la puntata di Uomini e Donne, scende una nuova dama, Manuela. Sebastiano decide di conoscere uscendo con lei per un aperitivo. La reazione di Elisabetta non è stata affatto positiva, lasciando presagire nuovi conflitti nella loro relazione.

Trono Classico: le anticipazioni di Uomini e Donne

Nel Trono Classico, invece cosa è successo? Dalle anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo che Cristiana Anania è pronta a fare la sua scelta. La tronista ha annunciato che nella puntata successiva si concentrerà sulle esterne di un giorno con i suoi due corteggiatori Federico Cotugno ed Ernesto Passaro.

Il tutto le servirà per capire con chi ha una maggiore affinità. Le emozioni sono altissime, e la decisione di Cristiana non è facile ed è sempre più vicina!

Nel Trono di Uomini e Donne Sara Gaudenzi, dopo i momenti di tensione della scorsa settimana, Marco Veneselli ha preso la decisione di autoeliminarsi. Tornato in studio, Marco ha spiegato che, dopo aver riflettuto, si è reso conto di non aver pensato a Sara nei giorni successivi, preferendo quindi lasciare il programma.

La tronista ha accettato la sua decisione senza tentare di trattenerlo, chiarendo che non ha intenzione di rincorrere nessuno. La sua reazione è stata quella di concentrare le energie sui corteggiatori che davvero le interessano.

Tensione anche con Jakub, che dopo un acceso confronto con Sara in camerino, ha deciso di non presentarsi in studio. Sara, però, non si è lasciata abbattere e ha annunciato di voler raggiungere Jakub a Verona per cercare un chiarimento diretto. Lei è determinata a capire se la loro storia può andare avanti o se è meglio concluderla.

Infine, Sara ha voluto rivedere Simone Bonaccorsi, con il quale ha avuto un’esterna particolarmente positiva. Durante la puntata, i due hanno ballato insieme, un gesto che ha fatto capire che l’interesse tra i due sta crescendo. Simone continua a conquistare il cuore di Sara, ma dovrà affrontare la concorrenza degli altri corteggiatori.

Queste tutte le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 5 gennaio.

