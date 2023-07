NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Luglio 2023

Uomini e donne

Fiori d’arancio per l’ex coppia di Uomini e Donne

Sono passati ben 12 anni da quando Anna Puca e Valerio Lippolis hanno partecipato a Uomini e Donne. Come in molti ricorderanno i due si sono conosciuti proprio all’interno del dating show di Maria De Filippi e da quel momento non si sono più lasciati. Poco tempo dopo l’inizio della relazione, la coppia ha anche dato il via a una convivenza, e il 1 gennaio del 2019 dalla loro unione sono nate due figlie, le gemelle Zoe e Mia. Ma non è finita qui. Lo scorso 26 giugno infatti Anna e Valerio hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore e finalmente si sono sposati. Le nozze si sono svolte a Napoli, e naturalmente la giornata è stata testimoniata sui social. Ma non è finita qui. In queste ore la Puca e Lippolis hanno anche rotto il silenzio, e raggiunti da Isa&Chia hanno rilasciato le prime dichiarazioni dopo il matrimonio. Queste le loro parole:

“Ciao ragazze! Tutto bene? Ed eccoci qui, a distanza di 12 anni dal programma. Siamo partiti con una convivenza, abbiamo avuto due splendide gemelline Zoe e Mia. Lunedì 26 giugno ci siamo sposati. Un bellissimo matrimonio, emozionante, fantastico. Da ripetere! Che dirvi? Grazie, grazie davvero di cuore. Un abbraccio forte e a presto”.

Mentre Anna Puca e Valerio Lippolis si sono sposati, in questi giorni una recente coppia nata a Uomini e Donne ha annunciato la rottura. Parliamo di Federico Nicotera e Carola Carpanelli, che dopo un periodo di crisi hanno comunicato la fine della loro storia. L’ex tronista sui social ha così affermato:

“Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei, quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”.