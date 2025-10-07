Oggi martedì 7 ottobre 2025 si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne: anticipazioni, spoiler e news dettagliati.

Anticipazioni 7 ottobre Uomini e Donne

Nella giornata di ieri ci siamo lasciati con il bacio tra una tronista e il suo corteggiatore e un addio dal parterre Over. Ma cosa prevedono invece le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 7 ottobre 2025? Lorenzo Pugnaloni ha rilasciato spoiler e dettagli della registrazione.

Entrando nel dettaglio sappiamo che nel corso della puntata si è parlato di Sabrina Zago e Nicola. I due hanno deciso di lasciare insieme il programma, anche se lui sembrava ancora un po’ titubante. A incoraggiarli ci ha pensato Maria De Filippi, invitando Nicola a vivere questa opportunità fuori dal contesto televisivo e capire davvero se tra loro può nascere qualcosa.

Curioso anche un piccolo retroscena: un altro cavaliere si era detto pronto a scendere per conoscere Sabrina, ma lei ha messo subito le cose in chiaro con Nicola: “Usciamo insieme oppure lo faccio scendere”, ha detto con un sorriso, cercando forse di smuovere le indecisioni dell’uomo.

Le anticipazioni di Uomini e Donne oggi proseguono con Cinzia Paolini e Mario Lenti, che si sono trovati al centro dello studio. Lui ha voluto farle un regalo speciale: un vestito. Il pubblico e gli opinionisti non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza dell’abito con quello indossato in passato da Gloria Nicoletti, facendo anche un paragone sullo stile.

Sempre nel parterre Over, Gemma Galgani e Magda sono intervenute in studio per parlare di Mario, mentre Agnese De Pasquale ha lasciato intendere che potrebbe provare ancora qualcosa per Federico Mastrostefano. Intanto, tra Sebastiano Mignosa e Magda la conoscenza procede: lei è pronta a raggiungerlo in Sicilia. Sebastiano, infatti, ha rifiutato una nuova dama interessata a lui, spiegando di voler continuare il percorso esclusivamente con Magda.

E ancora nel corso della registrazione, stando a quanto ripreso dalle anticipazioni di Uomini e Donne dopo i recenti sviluppi (il bacio con Jakub ndr), la puntata si è aperta con Cristiana Anania, che ha portato in esterna un nuovo corteggiatore, Simone. Bello, affascinante e subito al centro dell’attenzione.

Tuttavia, la novità non è piaciuta a tutti: in particolare Ernesto si è mostrato infastidito e ha persino rifiutato di ballare con la tronista.

Passando a Sara Gaudenzi, c’è stata una lunga discussione in camerino con Marco, che non ha portato a nessun chiarimento: tensione alle stelle e nessun passo avanti. Nel frattempo, Sara è uscita con un nuovo corteggiatore, Andrea.

Mentre su Flavio Ubirti non ci sono stati aggiornamenti durante la puntata. Di lui non si è parlato.