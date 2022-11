NEWS

Andrea Sanna | 23 Novembre 2022

Uomini e donne

Lite tra Pinuccia e Tina a Uomini e Donne

Ieri 22 novembre si sono tenute le registrazioni della nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni, gentilmente fornite da UominieDonneClassicoEOver, nel corso dell’appuntamento in studio si è presentata la coppia formata da Ida e Alessandro. I due sono tornati come ospiti per raccontare come procede la loro frequentazione. Pare che tra loro stia andando molto bene e hanno rivelato di aver passato una vacanza di tre giorni insieme.

Chiaramente non è mancata la reazione da parte di Riccardo, ex di Ida. Lui pare abbia tentato di contattare la Platano con dei messaggi. Il tutto ha scaturito delle discussioni tra Ida e Alessandro. Questo perché lui ha scambiato questo gesto di Riccardo come una vera e propria provocazione. A quel punto Riccardo ha sottolineato come entrambi si comportino male nei suoi riguardi e Gianni gli ha dato contro. Successivamente un ballo tra Ida e Alessandro a centro studio, ha portato Riccardo alle lacrime e lasciare lo studio di Uomini e Donne, ma non si sono compresi i motivi di questa sua uscita.

Soffermandoci ancora sul Trono Over di Uomini e Donne Gemma ha avuto modo di uscire con il cavaliere Mario. Come riportato dalle anticipazioni, in studio sono nate numerose discussioni a causa di una telefonata. Vedremo dunque come andrà a finire! Ma la parte che più ha attirato l’attenzione dei presenti, così come tutti noi leggendo le anticipazioni è la lite tra Pinuccia e Tina. Sappiamo oramai da tempo che tra la dama e l’opinionista non scorre buon sangue. In puntata a seguito di un durissimo scontro proprio la dama Pinuccia si è messa a terra (pare l’abbia fatto di proposito) e sembrava quasi svenuta. Per tale ragione Maria De Filippi è stata costretta a intervenire.

Passando al Trono Classico, invece, c’è stato il bacio tra il tronista di Uomini e Donne, Federico e la corteggiatrice Carola. Lei ha voluto chiedergli scusa organizzando una bella sorpresa in esterna. In che modo? Gli ha fatto trovare un peluche gigante (un panda per la precisione), porgendogli il suo dispiacere e scuse. Così dopo essersi riappacificati è scattato il bacio. Dopo l’esterna con Carola, Federico è andato in esterna anche con Alice. Quest’ultima ha notato un distacco da parte del tronista e tra loro non ci sarebbe stato alcun gesto di carineria.

A Uomini e Donne si è parlato anche di Lavinia. Lei ha deciso di portare in esterna Alessio Campoli. Il corteggiatore ha voluto farle conoscere alcuni luoghi simbolo della sua adolescenza. Tra loro ci sono lunghe chiacchierate e teneri abbracci. Non è mancata poi un gesto anche da parte di Alessio Corvino, l’altro corteggiatore della tronista. Quest’ultimo è andato da lei in camerino e lei ha tentato di provocarlo, cercando un bacio. Ma si è dovuta accontentare di un bacio a stampo, lui poi ha preferito andare via.