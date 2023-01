NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Gennaio 2023

Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne

Poche ore fa si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne e come al solito non sono mancate le emozioni. Andiamo dunque a scoprire le anticipazioni di quanto accaduto in studio, riportate dalla pagina Uominiedonneclassicoeover, partendo dal Trono Classico. Ancora nessuna scelta per Federico, che ha portato in esterna Carola e tra i due scatta il bacio. A sedersi al centro però è anche Alice, e vengono mostrate le clip del dopo puntata della scorsa settimana, quando la corteggiatrice era uscita piangendo. Anche in studio però Alice scoppia in lacrime, dopo aver notato che Federico con Carola ha parlato di un sentimento, mentre con lei no. La corteggiatrice afferma per di più di non sentirsi capita, e al tronista a quel punto vengo gli occhi lucidi. Non si parla invece di Lavinia, che non era presente in puntata. A scendere però è Nicole, la nuova tronista del dating show, che inizia così il suo percorso.

Passiamo dunque al Trono Over, dove scoppia il caos. A finire al centro studio sono Biagio e e Carla, che hanno un’accesa discussione, al punto che la Dama dà uno schiaffo al Cavaliere. Non si parla invece di Luca e Antonella, che non era nemmeno presente in studio. Ma andiamo avanti.

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano che tra Riccardo e Gloria continuano i problemi. Tra i due infatti proseguono i tira e molla e sembrerebbe che stavolta entrambi abbiano deciso di mettere un punto definitivo alla conoscenza. Nel mentre Tina invita Claudio a ballare e non mancano naturalmente le risate.

Alessandro invece chiude definitivamente con Gemma, mentre Luca balla con Paola. Tra poche ore nel mentre ci sarà una nuova registrazione, durante la quale con ogni probabilità potrebbe esserci la scelta di Lavinia. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per scoprirlo.