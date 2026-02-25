Martedì 24 febbraio 2026 si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne e come al solito in studio è accaduto di tutto. Ecco tutte le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne anticipazioni 24 febbraio 2026

Andiamo a leggere tutte le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che si è svolta martedì 24 febbraio 2026, riportate da Lorenzo Pugnaloni. Si parte da Elisabetta Gigante, che ha deciso di lasciare il programma. La Dama ha tuttavia spiegato che non si tratterà di un addio definitivo, bensì di una pausa. La protagonista del Trono Over ha ammesso di non essere al momento pronta per una conoscenza e per questo motivo preferisce allontanarsi per un po’ dalla trasmissione.

A quel punto Sebastiano Mignosa decide a sua volta di lasciare il dating show, dopo aver affermato che senza Elisabetta il suo percorso non avrebbe più senso. Ma i colpi di scena non sono finiti qui.

A sorpresa infatti anche Sabrina Zago decide di lasciare Uomini e Donne, dopo una lite con Marina. La Dama è così uscita dallo studio nervosa e agitata, dopo essere stata attaccata anche da Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Anticipazioni registrazione U&D: Trono Classico

Leggiamo ora le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne. Ciro Solimeno ha portato in esterna Martina. I due cercando di conoscersi meglio e non mancano sguardi complici e momenti di intesa. Poco dopo, come se non bastasse, scatta anche il bacio. In studio, però, Ciro decide di ballare con Elisa e la decisione non è passata inosservata.

È poi la volta di Sara Gaudenzi, che è andata a riprendere Alessio in camerino per chiarire e fare pace. In studio però tra i due non è mancata una discussione.

