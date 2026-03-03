Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni di Uomini e Donne legate alla registrazione del 3 marzo 2026, presto visibile anche in TV su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni 3 marzo

Ieri 3 marzo si è tenuta una nuova registrazione e LorenzoPugnaloni.it ha fornito tutte le anticipazioni di Uomini e Donne tra Trono Classico e Trono Over. Partiamo proprio dalle dame e dai cavalieri del dating show.

La puntata si è aperta con Gemma Galgani e con le sue esterne. A Torino ha avuto un incontro con l’ultimo cavaliere arrivato per lei. Non sembra però essere scoccata la scintilla e in studio ha fatto sapere di volere chiudere.

Edoardo invece ha avuto modo di uscire con Anita e Maria, ma come puntualizzato dalle anticipazioni di Uomini e Donne del 3 marzo, a anche risentito Paola. Situazione che ha scaturito una discussione in studio.

Altro scontro è avvenuto tra Alessio Pili Stella e Deborah. Dopo aver raccontato l’esterna si è parlato di un bacio, che non si capisce se c’è stato o meno dato che lei nega e lui afferma il contrario.

La registrazione di Uomini e Donne è durata due puntate e Mario, a differenza di Cinzia, non era presente.

Trono classico: anticipazioni registrazione U&D

Passiamo al Trono classico di Uomini e Donne. Le anticipazioni sono interamente concentrate su Sara Gaudenzi.

La tronista infatti ha portato in esterna Alessio e Matteo. Al primo corteggiatore ha fatto conoscere sua nonna e in seguito c’è stato un bacio. Un altro bacio, però, Sara l’ha scambiato anche con Matteo. In studio per questo Alessio si è lamentato, dicendo che la tronista è più concentrata su Alessio.

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo che questa situazione ha provocato una piccola discussione. Sara però ha smentito il corteggiatore, spiegando di non avere alcuna preferenza ma di portare avanti due percorsi ben differenti.

Non si è parlato, invece, di Ciro Solimeno e non era nemmeno presente in studio.

