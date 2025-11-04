Ieri, lunedì 3 novembre 2025, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, durante la quale è accaduto di tutto. Ma andiamo a leggere le anticipazioni e gli spoiler della puntata.

Uomini e Donne anticipazioni 3 novembre 2025

Poche ore fa è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e le prime immagini andranno in onda su Canale 5 proprio questo pomeriggio. Come ci dicono le anticipazioni, riportate da Lorenzo Pugnaloni, in studio c’è stato infatti un nuovo atteso confronto tra Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, che per la prima volta ha deciso di dire la sua. Andiamo dunque a scoprire cosa è accaduto.

Si parte subito dal faccia a faccia tra i due ex fidanzati e a prendere parola sono stati anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, che si sono duramente scagliati contro l’ex tronista. La De Ioannon a quel punto ha dato la sua versione dei fatti, spiegando di aver già aver avuto modo di parlare con Solimeno.

A intervenire è stato anche Gianmarco, che ha fatto sapere che dopo la scorsa registrazione lui e Ciro si sono incontrati a un semaforo e hanno iniziato a chiacchierare. Ma non solo. Steri ha ammesso di aver avuto paura che il suo rivale potesse picchiarlo. Poco dopo entrambi sono andati a casa di Martina e hanno avuto modo di confrontarsi. Stando a quanto è emerso, Solimeno e la De Ioannon si sono abbracciati e hanno pianto.

Dopo il faccia a faccia in studio, Maria De Filippi ha proposto il trono a Ciro, che è così diventato il nuovo tronista di questa edizione.

Anticipazioni registrazione U&D: Trono Over

Andiamo a scoprire cosa è accaduto invece durante il Trono Over di Uomini e Donne. Come svelano le anticipazioni, si parte da Gemma Galgani. Per lei arriva un nuovo Cavaliere di 74 anni, che lei decide di tenere.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2026, tre “figlie di” sbarcano al Festival con un nuovo format

Roberto e Agnese De Pasquale sono apparsi molto affiatati. Gloria Nicoletti invece riceve dei fiori dal Cavaliere che sta frequentando. Lei però lo rifiuta perché a sua detta è troppo fisico. Federica e Guido Ricci continuano la conoscenza. In studio parte però una discussione con Tina e Gianni perché lui vuole rimanere ancora all’interno del programma. Poco dopo, dopo varie pressioni, la coppia decide di lasciare il dating show insieme.

Anticipazioni Trono Classico

Ecco invece le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne. Si parte da Sara Gaudenzi, che è uscita in esterna con Jakub. Tra i due scatta il bacio e in studio c’è un boato di applausi da parte del pubblico.

Poco dopo è scoppiata una lite tra Sara e Cristiana Anania. Quest’ultima ha attaccato la Gaudenzi e tra le due sono volate parole grosse. Poco dopo viene mostrata un’esterna in cui proprio Cristiana va in camerino da Jakub per chiedergli scusa. Lui accetta però poi si dichiara per Sara.

Di Flavio Ubirti non si è parlato.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.