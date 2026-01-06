Valentina Piscopo, l’ex compagna di Domenico D’Alterio del GF, potrebbe diventare una delle nuove troniste di Uomini e Donne. La notizia, che circola in queste ore, ha suscitato grande curiosità tra i fan.

Uomini e Donne: l’ex di Domenico, Valentina è nuova tronista?

A partire da domani, Uomini e Donne tornerà finalmente in onda con nuove puntate, e le registrazioni sono già cominciate (QUI LE ANTICIPAZIONI). I telespettatori attendono con ansia la scelta di Flavio Ubirti, che vedremo nelle prossime settimane. Inoltre, Cristiana Anania è pronta a fare la sua scelta, e con due troni vacanti, l’attenzione si concentra ora sul possibile arrivo di nuovi volti. Ma chi saranno i nuovi tronisti?

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, una delle voci più chiacchierate riguarda Valentina Piscopo, l’ex compagna di Domenico D’Alterio del Grande Fratello. Non si tratta di un’ex concorrente del reality, ma di una figura ben conosciuta dal pubblico per la sua storia con il gieffino, che ha spesso animato le puntate del GF.

La sua relazione con lui, in particolare, è stata messa alla prova dalla complicità tra Domenico e Benedetta Stocchi, che ha tenuto banco nei mesi del programma. Valentina, infatti, ha partecipato a più di una puntata ed è stata ospite in Casa per qualche giorno dove non è mancata tensione.

Ora, le voci si fanno più forti: Valentina Piscopo potrebbe diventare una delle nuove troniste di Uomini e Donne. Le indiscrezioni sostengono che la produzione l’ha già contattata tempo fa, ma ora sembra essere il momento giusto per una decisione finale.

“Valentina ex di Domenico del GF è stata contattata ieri per il trono di UeD (inoltre già contattata mesi fa). Questo è ciò che abbiamo appreso da numerose voci di corridoio proprio stamattina”, si apprende da LorenzoPugnaloni.it.

Un ulteriore dettaglio che sta alimentando i rumor riguarda la situazione con Domenico. Durante le vacanze natalizie, infatti, i due sono stati visti insieme, facendo nascere alcune voci su un possibile ritorno di fiamma. Nonostante ciò, Valentina potrebbe davvero decidere di accettare l’offerta per il trono, anche se la situazione rimane ancora incerta.

A questo punto, la domanda che tutti si pongono è: Accetterà? Valentina Piscopo sarà davvero la nuova protagonista di Uomini e Donne, o preferirà restare lontana dai riflettori?

