Cosa è accaduto a Uomini e Donne

Lunedì 1 settembre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Ma cosa è accaduto in studio? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni e gli spoiler.

Uomini e Donne anticipazioni 1 settembre 2025

La nuova edizione di Uomini e Donne è ufficialmente iniziata. In questi giorni si stanno infatti tenendo le riprese delle prime puntate, che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane. In attesa di scoprire cosa accadrà, nel pomeriggio di lunedì 1 settembre 2025 si è tenuta una nuova registrazione. Ma cosa è accaduto in studio? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni e gli spoiler, svelati da Lorenzo Pugnaloni.

Il primo blocco ha visto protagonista Gemma Galgani, che ha portato in esterna Antonio, un nuovo Cavaliere che ha successivamente eliminato. In seguito veniamo a sapere che la Dama è uscita anche con una new entry, Mario. I due si sono trovati molto bene e sia parla già di sentimenti, al punto che è anche scattato un bacio. Gemma nel mentre decide anche di continuare la conoscenza con Pasquale.

Si passa poi a Gloria Nicoletti, che sta uscendo con un nuovo Cavaliere. Tra i due non manca il bacio a stampo. Nel mentre Guido Ricci ha ammesso di essere innamorato di Gloria ma intanto ha chiesto il numero ad Agnese De Pasquale, che ha però rifiutato.

Continuiamo a leggere le anticipazioni di Uomini e Donne del 1 settembre.

Anticipazioni U&D: Trono Over

Stando a quanto rivelano gli spoiler, si è poi passati ad Alessio Pili Stella, che è uscito con una Dama di nome Francesca. Tra i due è scattato il bacio. Stasera tuttavia lui andrà a cena con un’altra donna. La stessa Dama uscirà invece con Federico Mastrostefano. L’ex tronista nel mentre è uscito con Rosanna Siino. Il neo Cavaliere ha però ammesso di essere stato bloccato nel darle un bacio.

Non è mancata una lite tra Alessio e Rosanna, a causa di Giuseppe Molinia. A intervenire è la stessa Maria De Filippi. Poco dopo in studio è scoppiato il caos. Andiamo a leggere come è accaduto.

Sempre come riferiscono le anticipazioni di Uomini e Donne, Sebastiano Mignosa ha rivelato che questa estate, alle tre del mattino, Cinzia Paolini lo ha videochiamato per poi affermare di essersi sbagliata e di averlo confuso con un altro Sebastiano. In seguito però i due si sono sentiti, si sono visti e hanno dormito insieme.

Cinzia ha tuttavia negato tutto e ha affermato di non aver mai nemmeno baciato Sebastiano. A quel punto Gianni e Tina hanno duramente attaccato la Dama. Ma cosa è accaduto invece nel Trono Classico?

Anticipazioni registrazione Uomini e Donne: Trono Classico

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano che i due tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania dopo la scorsa registrazione hanno conosciuto i rispettivi corteggiatori e hanno fatto le prime esterne. Non sono mancate anche prime eliminazioni.

In studio si è così partiti da Cristiana che ha portato in esterna Jakub e pare che i due si siano trovati bene. Flavio ha invece riportato in esterna Martina e pare che tra loro ci sia già un interesse.