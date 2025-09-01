A distanza di quasi due anni dal caso del pandoro gate, sembrerebbe essere terminata l’amicizia tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato. Ecco cosa sarebbe accaduto tra i due.

Chi segue da sempre Chiara Ferragni sa bene che per anni la celebre imprenditrice digitale è stata legata a Fabio Maria Damato da una profonda amicizia. I due, come è noto, hanno anche lavorato insieme e proprio l’ex manager è stato il braccio destro dell’influencer per diverso tempo. Tuttavia dopo il caso del pandoro gate, risalente a quasi due anni fa, le cose sono cambiate. Pochi mesi dopo lo scandalo che ha travolto la Ferragni, l’imprenditrice e Fabio hanno interrotto i rapporti professionali e hanno così preso strade diverse. Lo stesso Fedez, prima della separazione da Chiara, si era scagliato duramente contro Damato, lanciandogli precise accuse.

Tuttavia i due amici hanno continuato a vedersi e a sentirsi in segreto e lo scorso anno sono stati avvistati insieme alle nozze di Diletta Leotta. Adesso però pare che le cose siano improvvisamente cambiate e che ci siano degli importanti risvolti sul loro rapporto.

Stando a quanto fa sapere Gabriele Parpiglia nel corso della sua newsletter, sembrerebbe che l’amicizia tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato sia terminata. Attualmente non è chiaro cosa sarebbe accaduto tra l’imprenditrice digitale e il suo ex braccio destro, che oggi non sarebbero più amici. I due tuttavia si stanno preparando per andare a processo per truffa aggravata e il prossimo 23 settembre si rincontreranno dopo diverso tempo.

La Ferragni nel mentre di recente è uscita allo scoperto con Giovanni Tronchetti Provera e si sta godendo questa nuova fase della sua vita. I due, dopo aver vissuto un momento di crisi, sembrerebbero essere più uniti e innamorati che mai e a loro facciamo un enorme in bocca al lupo.